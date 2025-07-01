scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारतैयार हो जाइए - इस हॉस्पिलटल स्टॉक में 20% की आने वाली है रैली, जेएम फाइनेंशियल ने कहा खरीद लो

तैयार हो जाइए - इस हॉस्पिलटल स्टॉक में 20% की आने वाली है रैली, जेएम फाइनेंशियल ने कहा खरीद लो

आज कंपनी का शेयर 2% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 20% की तेजी आएगी। चलिए जानते हैं कितना है इसका टारगेट प्राइस?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 11:41 IST

Stock to BUY: देश की बड़ी हॉस्पिटल चेन चलाने वाली कंपनी Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Apollo Hospitals) के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपनी कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है। 

इसके बाद आज कंपनी का शेयर 2% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 20% की तेजी आएगी। चलिए जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल पर ब्रोकरेज की क्या राय है और इसके शेयर का टारगेट प्राइस कितना है?

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अपोलो हॉस्पिटल पर जेएम फाइनेंशियल की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि निवेशकों के लिए, प्रमुख वैल्यू ड्राइवर में 1) हॉस्पिटल बेड विस्तार पर नए सिरे से ध्यान, 2) फार्मेसी बिजनेस का कंसोलिडेशन, 3) 24|7 ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म की वृद्धि, 4) विशेष क्लीनिकों का एकीकरण और 5) डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में मार्जिन विस्तार शामिल है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि 1,717 बिस्तरों के जुड़ने, फार्मेसी दुकानों में 8% एनुअल ग्रोथ और 24|7 सेगमेंट में परिचालन क्षमता में सुधार के साथ, हमारा अनुमान है कि अपोलो वित्त वर्ष 25-28 के दौरान रेवेन्यू 17%, EBITDA 21% और PAT CAGR 28% देगा। 

Apollo Hospitals Share Price Target

ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए 8800 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने CMP 7,309 रुपये के आधार पर 20% के अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

Apollo Hospitals Share Price

सुबह 11:33 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.41% या 174.25 रुपये की तेजी के साथ 7417 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.41% या 174.50 रुपये चढ़कर 7,416.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Apollo Hospitals के बारे में 

डॉ. प्रताप सी रेड्डी द्वारा 1983 में चेन्नई में एक अस्पताल के साथ स्थापित, अपोलो हॉस्पिटल्स भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर सर्विस देने वाली कंपनी बन गई है। आज, कंपनी 51 अस्पताल, 267 क्लीनिक और 6,600 से अधिक फार्मेसी संचालित करती है, और पूरे भारत में डायग्नोस्टिक्स और वितरण में इसकी उपस्थिति बढ़ रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 1, 2025