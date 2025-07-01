Stock to BUY: देश की बड़ी हॉस्पिटल चेन चलाने वाली कंपनी Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Apollo Hospitals) के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपनी कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है।

इसके बाद आज कंपनी का शेयर 2% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 20% की तेजी आएगी। चलिए जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल पर ब्रोकरेज की क्या राय है और इसके शेयर का टारगेट प्राइस कितना है?

अपोलो हॉस्पिटल पर जेएम फाइनेंशियल की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि निवेशकों के लिए, प्रमुख वैल्यू ड्राइवर में 1) हॉस्पिटल बेड विस्तार पर नए सिरे से ध्यान, 2) फार्मेसी बिजनेस का कंसोलिडेशन, 3) 24|7 ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म की वृद्धि, 4) विशेष क्लीनिकों का एकीकरण और 5) डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में मार्जिन विस्तार शामिल है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि 1,717 बिस्तरों के जुड़ने, फार्मेसी दुकानों में 8% एनुअल ग्रोथ और 24|7 सेगमेंट में परिचालन क्षमता में सुधार के साथ, हमारा अनुमान है कि अपोलो वित्त वर्ष 25-28 के दौरान रेवेन्यू 17%, EBITDA 21% और PAT CAGR 28% देगा।

Apollo Hospitals Share Price Target

ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए 8800 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने CMP 7,309 रुपये के आधार पर 20% के अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

Apollo Hospitals Share Price

सुबह 11:33 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.41% या 174.25 रुपये की तेजी के साथ 7417 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.41% या 174.50 रुपये चढ़कर 7,416.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Apollo Hospitals के बारे में

डॉ. प्रताप सी रेड्डी द्वारा 1983 में चेन्नई में एक अस्पताल के साथ स्थापित, अपोलो हॉस्पिटल्स भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर सर्विस देने वाली कंपनी बन गई है। आज, कंपनी 51 अस्पताल, 267 क्लीनिक और 6,600 से अधिक फार्मेसी संचालित करती है, और पूरे भारत में डायग्नोस्टिक्स और वितरण में इसकी उपस्थिति बढ़ रही है।