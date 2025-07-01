Raymond Realty listing price: रेमंड लिमिटेड की रियल एस्टेट आर्म रेमंड रियल्टी लिमिटेड (Raymond Realty Ltd) का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया है। लिस्ट होते ही शेयर में 5% चढ़ा जो निवेशकों द्वारा मजबूत प्रतिक्रिया को दिखाता है। शेयर आज 5 प्रतिशत चढ़कर अपने इंट्राडे हाई 1055.20 रुपये पर पहुंच गया जो इसका अब 52 Week High भी है।

रेमंड रियल्टी का शेयर बीएसई पर 1005 रुपये पर लिस्ट हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1000 रुपये पर लिस्ट हुआ।

खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर सुबह 10:32 बजे तक सपाट कारोबार कर रहा था। इस वक्त तक बीएसई पर शेयर 0.21% या 2.10 रुपये चढ़कर 1007.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.30% या 3 रुपये चढ़कर 1,003 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

सुबह 10:39 बजे तक शेयर बीएसई पर 6.24% या 44.20 रुपये चढ़कर 753 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.03% या 42.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

रेमंड रियल्टी के बारे में

रेमंड रियल्टी लिमिटेड, नवंबर 2019 में निगमित, रेमंड लिमिटेड का रियल एस्टेट आर्म है। कंपनी देश के टॉप 10 लिस्टेड डेवलपर्स और एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र) में टॉप 5 लिस्टेड डेवलपर्स में से एक है। इसका पोर्टफोलियो एस्पिरेशनल से प्रीमियम सेगमेंट पर केंद्रित है।

1 मई 2025 को रेमंड लिमिटेड से रेमंड रियल्टी का डीमर्जर हुआ था। यह डीमर्जर 1:1 के रेश्यो में हुआ था। यानी रेमंड लिमिटेड के प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर के बदले रेमंड रियल्टी के 1 शेयर दिए गए हैं।

