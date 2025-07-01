बीएसई पर ₹1005 तो एनएसई पर ₹1000 पर लिस्ट हुआ रेमंड रियल्टी का शेयर! लिस्टिंग के बाद आई 5% की तेजी
लिस्ट होते ही शेयर में 5% चढ़ा जो निवेशकों द्वारा मजबूत प्रतिक्रिया को दिखाता है। हालांकि इसमें बाद में गिरावट देखने को मिली।
Raymond Realty listing price: रेमंड लिमिटेड की रियल एस्टेट आर्म रेमंड रियल्टी लिमिटेड (Raymond Realty Ltd) का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया है। लिस्ट होते ही शेयर में 5% चढ़ा जो निवेशकों द्वारा मजबूत प्रतिक्रिया को दिखाता है। शेयर आज 5 प्रतिशत चढ़कर अपने इंट्राडे हाई 1055.20 रुपये पर पहुंच गया जो इसका अब 52 Week High भी है।
रेमंड रियल्टी का शेयर बीएसई पर 1005 रुपये पर लिस्ट हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1000 रुपये पर लिस्ट हुआ।
Raymond Realty Share Price
खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर सुबह 10:32 बजे तक सपाट कारोबार कर रहा था। इस वक्त तक बीएसई पर शेयर 0.21% या 2.10 रुपये चढ़कर 1007.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.30% या 3 रुपये चढ़कर 1,003 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।
Raymond Share Price
सुबह 10:39 बजे तक शेयर बीएसई पर 6.24% या 44.20 रुपये चढ़कर 753 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.03% या 42.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
रेमंड रियल्टी के बारे में
रेमंड रियल्टी लिमिटेड, नवंबर 2019 में निगमित, रेमंड लिमिटेड का रियल एस्टेट आर्म है। कंपनी देश के टॉप 10 लिस्टेड डेवलपर्स और एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र) में टॉप 5 लिस्टेड डेवलपर्स में से एक है। इसका पोर्टफोलियो एस्पिरेशनल से प्रीमियम सेगमेंट पर केंद्रित है।
1 मई 2025 को रेमंड लिमिटेड से रेमंड रियल्टी का डीमर्जर हुआ था। यह डीमर्जर 1:1 के रेश्यो में हुआ था। यानी रेमंड लिमिटेड के प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर के बदले रेमंड रियल्टी के 1 शेयर दिए गए हैं।
रेमंड रियल्टी के लिए ग्रोथ ड्राइवर
- एसेट-लाइट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रणनीति के कारण नेट डेट शून्य रहने की उम्मीद है
- कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार ने नौकरी बाजार और डिस्पोजेबल आय को बढ़ावा दिया।
- मुंबई और ठाणे के बीच बेहतर बुनियादी ढांचे और मेट्रो कनेक्टिविटी के कारण नए उपनगरीय क्षेत्रों का विकास हो रहा है।
- पुनर्विकास प्रोजेक्ट ऊंची इमारतों और बेहतर लाइफस्टाइल को बढ़ावा देती हैं