Stock to BUY: मंगलवार को शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, दरअसल ब्रोकरेज ने एक ऐसे शेयर की तलाश की है जो जिसमें 21.8% की अच्छी तेजी आ सकती है।

फरवरी 2025 में यह शेयर, स्टॉक एक्चेंज पर लिस्ट हुआ था और अब इसपर ब्रोकरेज ने अपने कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अजाक्स इंजीनियरिंग (Ajax Engineering Ltd.) चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने इस शेयर पर क्या राय दी है और इसका टारगेट प्राइस कितना रखा है।

Ajax Engineering पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि यह ग्लोबल स्तर पर सबसे बड़े SLCM (Self Loading Concrete Mixer) निर्माताओं में से एक है और भारत में लगभग 75% बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार में लीडर है। मैनुअल मिक्सिंग की तुलना में मशीनीकरण के लाभों को देखते हुए इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि से उद्योग की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि हम तेजी से बढ़ते SLCM बाजार में इसके नेतृत्व, व्यापक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मजबूत प्रबंधन, मजबूत इन-हाउस डिजाइन, विकास और इंजीनियरिंग क्षमताओं, सुव्यवस्थित बैलेंस शीट और बेहतर रिटर्न रेश्यो को देखते हुए अजाक्स को पसंद करते हैं।

जेएम फाइनेंशियल ने वित्त वर्ष 2025-28ई में 16% सीएजीआर की ईपीएस वृद्धि की उम्मीद की है।

Ajax Engineering Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए 770 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने इसका CMP 632 रुपये के आधार पर 21.8% के अपसाइड की घोषणा की है।

Ajax Engineering Share Price

खबर लिखे जाने तक सुबह 11:58 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.06% या 0.35 रुपये की तेजी के साथ 631.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.09% या 0.55 रुपये चढ़कर 631.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Ajax Engineering के बारे में

अजाक्स इंजीनियरिंग (अजाक्स) एक अग्रणी कंक्रीट उपकरण निर्माता है, जिसके पास कंक्रीट इक्विपमेंट की पूरी सीरीज और सर्विस है।

1992 में अपनी स्थापना के बाद से, अजाक्स के पास कंक्रीट उत्पादन के लिए SLCM (सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर) और बैचिंग प्लांट, कंक्रीट परिवहन के लिए ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट के प्लेसमेंट के लिए बूम पंप, कंक्रीट पंप और स्व-चालित बूम पंप, कंक्रीट के फ़र्श के लिए स्लिप-फ़ॉर्म पेवर्स और कंक्रीट जमा करने के लिए 3D कंक्रीट प्रिंटर का एक व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो है।



