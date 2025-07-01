scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBEL, BDL, HAL, सहित अन्य डिफेंस शेयरों में आज भी जारी है तेजी, आखिर क्या है वजह?

BEL, BDL, HAL, सहित अन्य डिफेंस शेयरों में आज भी जारी है तेजी, आखिर क्या है वजह?

खबर लिखे जानें तक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने इंट्राडे ट्रेड में 1% की बढ़त हासिल की थी जो पिछले चार सत्रों में 3% से अधिक चढ़ा चुका है। जानिए डिफेंस शेयरों में क्या है तेजी?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 13:57 IST
Defence
Defence

Defence Stocks: मंगलवार को घरेलू डिफेंस कंपनियों के शेयरों ने लगातार चौथे कारोबारी दिन शानदार तेजी देखने को मिली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयरों में सबसे अधिक तेजी है और शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 435.95 रुपये को टच किया है। 

यह उछाल BEL को मिले नए ऑर्डर्स और ग्लोबल डिफेंस खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीदों के कारण आई है। BEL ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद बताया था कि उसे 20 जून के बाद से अब तक ₹528 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें राडार, कंम्यूनिकेशन सिस्टम, ईवीएम, जैमर, शेल्टर, कंट्रोल सेंटर, स्पेयर पार्ट्स और संबंधित सेवाएं शामिल हैं। यह ‘नवरत्न’ पीएसयू कंपनी लगातार सरकारी डिफेंस ऑर्डर बुक को मजबूत करती दिख रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस पॉजिटिव रुझान का असर पूरे डिफेंस सेक्टर में दिखा है। खबर लिखे जानें तक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने इंट्राडे ट्रेड में 1% की बढ़त हासिल की थी जो पिछले चार सत्रों में 3% से अधिक चढ़ा चुका है।

अन्य डिफेंस शेयरों की बात करें तो इसमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड और DCX सिस्टम्स के शेयरों में 2% तक की तेजी रही। वहीं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के शेयरों में 1.5% तक का इजाफा दर्ज हुआ।

यह रैली ऐसे समय में हो रही है जब NATO सदस्य देशों ने 25 जून को अपने डिफेंस खर्च टारगेट को 2035 तक जीडीपी के 5% तक बढ़ाने की सहमति दी है, जो फिलहाल 2% है। इससे भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए निर्यात और संयुक्त उद्यम (JV) के अवसरों में संभावित इजाफा माना जा रहा है।

इसी बीच भारत भी ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के बाद निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक्टिव है। प्रस्तावित योजनाओं में सशस्त्र बलों के लिए 52 समर्पित सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग और एक व्यापक सैन्य स्पेस डॉक्ट्रिन की रूपरेखा शामिल है।

साथ ही, DRDO अग्नि-5 मिसाइल सिस्टम का एडवांस वर्जन बना रहा है भारी पारंपरिक बंकर-बस्टिंग वारहेड ले जाने में सक्षम होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 1, 2025