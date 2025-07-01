SBI Mutual Fund: भारत की अग्रणी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) ने आज एसबीआईएमएफ स्मार्टअसिस्ट (SBIMF SmartAssist) लॉन्च करने की घोषणा की है, जो व्हाट्सएप पर उपलब्ध एआई असिस्टेंट है।

एआई पावर्ड एसबीआईएमएफ स्मार्टअसिस्ट, निवेशकों को उनके म्यूचुअल फंड जर्नी के हर फेज को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो उन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में जानने, निवेश करने और अपने पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में मदद करेगा। यह सब यूजर्स सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट के जरिए कर सकेंगे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

निवेशकों को होगा ये फायदा

चाहे आप SIP शुरू कर रहे हों, अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहे हों, फंड की तुलना कर रहे हों या फिर अपनी निवेश यात्रा फिर से शुरू कर रहे हों, SBI MF SmartAssist इस प्रक्रिया को आसान बनाता है, आपको कदम दर कदम गाइडेंस देता है। सभी बातचीत WhatsApp के जरिए होती है, जिससे म्यूचुअल फंड निवेश पहले से कहीं ज्यादा सुलभ और आसान हो गया है। यूजर्स को बस

24/7 उपलब्ध, एसबीआई एमएफ स्मार्टअसिस्ट सुनिश्चित करता है कि निवेशकों की निवेश संबंधी जरूरतें सिर्फ एक मैसेज से पूरी हो।

एसबीआई एमएफ स्मार्टअसिस्ट फिलहाल सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है लेकिन कंपनी जल्द ही इसे क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी लाने की तैयारी में है।

एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ, नंद किशोर ने कहा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में, हमारा मानना ​​है कि टेक्नोलॉजी को सरल बनाना चाहिए। स्मार्टअसिस्ट - हमारे एआई पावर्ड व्हाट्सएप चैट बॉट के लॉन्च के साथ, हम एआई की शक्ति को सीधे अपने निवेशकों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे म्यूचुअल फंड निवेश अधिक सहज और सुलभ हो रहा है।

एसबीआई म्यूचुअल फंड के कार्यकारी निदेशक और रणनीति प्रमुख, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी, श्रीनिवास जैन ने कहा कि एसबीआई एमएफ स्मार्टअसिस्ट के साथ, हम सिर्फ चैट सेवा ही नहीं दे रहे हैं - हम एक पूरी-साइकल निवेश साथी की पेशकश कर रहे हैं जो यूजर्स को सहज और समृद्ध अनुभव देने के लिए एआई पर बनाया गया है।