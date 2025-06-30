JioBlackRock Mutual Fund: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आज से तीन दिनों तक बड़ा मौका है। दरअसल आज देश की नई म्यूचुअल फंड हाउस, जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड (JioBlackRock Mutual Fund) ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है।

जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने आज एक साथ तीन नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसके एनएफओ का सब्सक्रिप्शन आज से खुल चुका है।

इन तीन स्कीम का नाम है जियोब्लैकरॉक लिक्विड फंड (JioBlackRock Liquid Fund), जियोब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड (JioBlackRock Money Market Fund) और जियोब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड (JioBlackRock Overnight Fund). चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।

जियोब्लैकरॉक लिक्विड फंड

इस फंड का एनएफओ 30 जून को खुला है जो 2 जुलाई को बंद होगा। इसके एनएफओ का अलॉटमेंट 4 जुलाई को हो सकता है। इसका लेटेस्ट NAV 1,000 रुपये का है।

जियोब्लैकरॉक लिक्विड फंड एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है। विक्रांत मेहता जियोब्लैकरॉक लिक्विड फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 500 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

जियोब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड

यह फंड एक ओपन-एंडेड डेट स्कीम है जो मनी मार्केट साधनों में निवेश करती है, जिसमें ब्याज दर का जोखिम कम और डेट जोखिम मीडियम होता है। इस फंड का एनएफओ 30 जून को खुला है जो 2 जुलाई को बंद होगा। इसके एनएफओ का अलॉटमेंट 4 जुलाई को हो सकता है। इसका लेटेस्ट NAV 1,000 रुपये का है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 500 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

जियोब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड

जियोब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड का लक्ष्य ओवरनाइट मैच्योरिटी वाले डेट और मनी मार्केट उपकरणों में निवेश के माध्यम से इनकम जनरेट करना है। यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो न्यूनतम ब्याज दर जोखिम के साथ एक या अधिक दिन के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं।

इस फंड का एनएफओ 30 जून को खुला है जो 2 जुलाई को बंद होगा। इसके एनएफओ का अलॉटमेंट 4 जुलाई को हो सकता है। इसका लेटेस्ट NAV 1,000 रुपये का है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 500 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।