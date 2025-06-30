scorecardresearch
जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने आज एक साथ तीन नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसके एनएफओ का सब्सक्रिप्शन आज से खुल चुका है। जानिए कितना है लेटेस्ट NAV और अन्य डिटेल।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 13:15 IST

JioBlackRock Mutual Fund: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आज से तीन दिनों तक बड़ा मौका है। दरअसल आज देश की नई म्यूचुअल फंड हाउस, जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड (JioBlackRock Mutual Fund) ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है।

जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने आज एक साथ तीन नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसके एनएफओ का सब्सक्रिप्शन आज से खुल चुका है। 

इन तीन स्कीम का नाम है जियोब्लैकरॉक लिक्विड फंड (JioBlackRock Liquid Fund), जियोब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड (JioBlackRock Money Market Fund) और जियोब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड (JioBlackRock Overnight Fund). चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। 

जियोब्लैकरॉक लिक्विड फंड

इस फंड का एनएफओ 30 जून को खुला है जो 2 जुलाई को बंद होगा। इसके एनएफओ का अलॉटमेंट 4 जुलाई को हो सकता है। इसका लेटेस्ट NAV 1,000 रुपये का है। 

जियोब्लैकरॉक लिक्विड फंड एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है। विक्रांत मेहता जियोब्लैकरॉक लिक्विड फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 500 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं। 

जियोब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड

यह फंड एक ओपन-एंडेड डेट स्कीम है जो मनी मार्केट साधनों में निवेश करती है, जिसमें ब्याज दर का जोखिम कम और डेट जोखिम मीडियम होता है। इस फंड का एनएफओ 30 जून को खुला है जो 2 जुलाई को बंद होगा। इसके एनएफओ का अलॉटमेंट 4 जुलाई को हो सकता है। इसका लेटेस्ट NAV 1,000 रुपये का है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 500 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं। 

जियोब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड

जियोब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड का लक्ष्य ओवरनाइट मैच्योरिटी वाले डेट और मनी मार्केट उपकरणों में निवेश के माध्यम से इनकम जनरेट करना है। यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो न्यूनतम ब्याज दर जोखिम के साथ एक या अधिक दिन के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं।

इस फंड का एनएफओ 30 जून को खुला है जो 2 जुलाई को बंद होगा। इसके एनएफओ का अलॉटमेंट 4 जुलाई को हो सकता है। इसका लेटेस्ट NAV 1,000 रुपये का है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 500 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
