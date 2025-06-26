ABSL Mutual Fund: आज हम आपको आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए गए ऐसे तीन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को पिछले 1 साल में 33 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है।

इन स्कीम का नाम है ABSL Gold Fund, Aditya Birla Sun Life International Equity Fund और ABSL Credit Risk Fund.

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ABSL Gold Fund

आदित्य बिड़ला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने वाली यह एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड्स स्कीम है। पिछले 1 साल में इस फंड ने निवेशकों को 33.37% का रिटर्न दिया है।

पिछले 3 साल में फंड ने 22.25% और पिछले 5 साल में 13.54% का रिटर्न दिया है। 31 मई तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 612.01 करोड़ रुपये था। इस फंड की शुरुआत 20 मार्च 2012 को हुई थी। 25 जून तक इस फंड का NAV ₹28.41 है।

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund

अंतर्राष्ट्रीय थीम पर आधारित यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। पिछले 1 साल में इस फंड ने निवेशकों को 23.43% का रिटर्न दिया है।

पिछले 3 साल में फंड ने 14.20% और पिछले 5 साल में 11.67% का रिटर्न दिया है। 31 मई तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 206.77 करोड़ रुपये था। इस फंड की शुरुआत 31 अक्टूबर 2007 को हुई थी। 25 जून तक इस फंड का NAV ₹40.41 है।



ABSL Credit Risk Fund

यह एक ओपन एंडेड डेट स्कीम जो मुख्य रूप से AA और उससे नीचे की रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करती है। पिछले 1 साल में इस फंड ने निवेशकों को 16.56% का रिटर्न दिया है।

पिछले 3 साल में फंड ने 11.25% और पिछले 5 साल में 9.67% का रिटर्न दिया है। 31 मई तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 993.40 करोड़ रुपये था। इस फंड की शुरुआत 17 अप्रैल 2015 को हुई थी। 25 जून तक इस फंड का NAV ₹22.33 है।