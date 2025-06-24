Multi Asset Allocation Funds vs Multi Cap Funds: बाजार की अस्थिरता के बीच कौन सा फंड ज्यादा बेहतर?

Multi Asset Allocation Funds vs Multi Cap Funds: शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच रिटेल निवेशकों के लिए यह सवाल अहम हो गया है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद हो सकता है। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बाजार में अस्थिरता के बीच निवेशकों को पोर्टफोलियों डायरवसिफिकेश की सलाह देते हैं। जब बात डायवरसिफिकेशन की आती है तो Multi Asset Allocation Funds और Multi Cap Funds निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। दरअसल दोनों की फंड विविधता प्रदान करते हैं। चलिए जानते हैं कि बाजार की अस्थिरता के दौर में दोनों में से कौन से फंड चुनना ज्यादा सही है।

Multi Asset Allocation Funds

मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वे फंड होते हैं जो निवेश को इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसी कम से कम तीन अलग-अलग एसेट क्लास में बांटते हैं। SEBI के नियमों के अनुसार, हर एसेट क्लास में न्यूनतम 10% निवेश जरूरी है। इस मॉडल का मकसद है पोर्टफोलियो की स्थिरता बनाए रखना। जब इक्विटी बाजार गिरता है, तब डेट या गोल्ड में निवेश नुकसान को संतुलित करता है। यह फंड खासतौर पर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो थोड़ा जोखिम सहन कर सकते हैं और लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न चाहते हैं।

Multi Cap Funds

मल्टी कैप फंड पूरी तरह से इक्विटी पर आधारित होते हैं। इनमें बड़ी, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में 25-25% निवेश अनिवार्य होता है। ये फंड हाई जोखिम वाले होते हैं, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप शेयरों में अस्थिरता ज्यादा होती है। लेकिन लंबे समय में ये फंड अधिक रिटर्न भी दे सकते हैं। यह विकल्प उन निवेशकों के लिए है जो अधिक जोखिम उठाने को तैयार हैं और जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं।

कौन सा बेहतर?

बाजार की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए, नए और जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए Multi Asset Allocation Fund ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। यह निवेश को संतुलित रखता है और अचानक गिरावट की स्थिति में झटका कम करता है।

दूसरी ओर, अगर कोई निवेशक बाजार की गिरावट को अवसर के रूप में देखता है और लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा है, तो Multi Cap Fund फायदेमंद साबित हो सकता है।

निवेशकों को अपनी जोखिम सहनशीलता, वित्तीय लक्ष्य और निवेश की अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।