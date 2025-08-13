बुधवार को GRM Overseas Ltd के शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर ₹377.40 प्रति शेयर पर आ गए, जबकि पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस ₹366.50 था। इस दौरान शेयर में भारी वॉल्यूम देखने को मिला। कंपनी का 52-वीक हाई ₹397.60 और 52-वीक लो ₹175.95 प्रति शेयर है। GRM का मार्केट कैप ₹2,200 करोड़ से ज्यादा है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस?

Q1FY26 में कंपनी की नेट सेल्स ₹334.4 करोड़ रही, जो पिछले साल की ₹375.3 करोड़ से कम है। हालांकि, नेट प्रॉफिट ₹19.1 करोड़ रहा, जो Q1FY25 के ₹18 करोड़ से ज्यादा है। वार्षिक आधार पर FY25 में नेट सेल्स 2.2% बढ़कर ₹1,374.2 करोड़ हो गई और नेट प्रॉफिट 1% बढ़कर ₹61.24 करोड़ रहा।

कंपनी दे सकती है बोनस शेयर

कंपनी ने घोषणा की है कि 20 अगस्त 2025 को बोर्ड मीटिंग होगी। इसमें बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह मीटिंग कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस और वर्क्स, गांव नौल्था, पानिपत (हरियाणा) में होगी। SEBI नियमों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर विचार के दौरान ट्रेडिंग विंडो 13 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक बंद रहेगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस?

कंपनी का ROE 16% और ROCE 14% है, जबकि पिछले 3 सालों का ROE औसतन 20% रहा है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 1 फीसदी की मामूली गिरावट आई है। वहीं, स्टॉक ने एक साल में 59 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। GRM Overseas ने 5 साल में 1,425% और 10 साल में 8,840% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

GRM Overseas के बारे में

GRM Overseas की शुरुआत 1974 में चावल और गेहूं के ट्रेडर के रूप में हुई थी। इसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान हैं। आज यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जो 42 देशों में कारोबार करता है। कंपनी के पास 4,40,800 MT की वार्षिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसमें पानिपत, नौल्था और गांधीधाम में तीन यूनिट्स शामिल हैं।

गांधीधाम प्लांट के पास 1.75 लाख वर्ग फुट का वेयरहाउस है, जिससे पोर्ट तक आसान पहुंच मिलती है। GRM "10X", "Himalaya River" और "Tanoush" जैसे ब्रांड नाम से प्रोडक्ट बेचता है और प्राइवेट लेबल बिजनेस में भी सक्रिय है। कंपनी सख्त क्वालिटी कंट्रोल के जरिए ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देने पर जोर देती है।