FMCG सेक्टर की कंपनी कृषिवाल फूड्स लिमिटेड के शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी ने मंगलवार को तिमाही नतीजे जारी किये थे। इस नतीजे में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी दी। सुबह 11.50 बजे कंपनी के शेयर 1 फीसदी की तेजी के साथ ₹380 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस?

जून तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹3,404.68 लाख रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹2,919.73 लाख से ज्यादा है। वहीं, इस तिमाही कंपनी की टोटल इनकम ₹3,573.15 लाख रहा है। इसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ₹414.72 लाख हो गया है।

कंपनी ने 23 अगस्त 2023 को जुटाए गए ₹6,425 लाख का पूरा उपयोग कर लिया है, जिससे अब फंड डिविएशन स्टेटमेंट लागू नहीं होगा। 20 जून 2025 से Krishival Foods Limited ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के मेन बोर्ड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टिंग हासिल कर ली है।

नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स सेगमेंट से कंपनी ने ₹3,388.79 लाख की रेवेन्यू और ₹611.48 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कमाया। वहीं, आइसक्रीम सेगमेंट से ₹1,563.25 लाख की रेवेन्यू और ₹27.69 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट हुआ।

कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2,229.51 लाख है। तिमाही के लिए ईपीएस (Earnings Per Share) स्टैंडअलोन आधार पर ₹1.86 और कंसॉलिडेटेड आधार पर ₹1.98 रहा।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस?

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 3 फीसदी की गिरावट आई है। स्टॉक ने बीते 6 महीने में 51 फीसदी का रिटर्न दिया है। YTD के आधार पर शेयर ने 2025 में अब तक 52 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं, सालभर में शेयर ने 76 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में भी शेयर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 279 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।