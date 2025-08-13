scorecardresearch
19 अगस्त को खुल रहा है एक और मेनबोर्ड आईपीओ! सोलर PV मॉड्यूल बनाती है कंपनी - Price Band, Lot Size और GMP

₹2,079.37 करोड़ के इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी 4.52 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹1,500 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है वहीं ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.75 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹579.37 करोड़ जुटाना चाहती है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 13, 2025 10:59 IST

Vikram Solar IPO: कोलकाता स्थित सोलर फोटोवोल्टाइक (PV) मॉड्यूल निर्माता विक्रम सोलर लिमिटेड (Vikram Solar Ltd)  का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) मंगलवार 19 अगस्त को खुलेगा, जिसे निवेशक गुरुवार 21 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

कंपनी ने ₹315-₹332 का प्राइस बैंड तय किया है और 45 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,175 का निवेश करना होगा।

सम्बंधित ख़बरें

नए शेयरों से जुटाई गई राशि का उपयोग फेज-I और फेज-II प्रोजेक्ट के Capex के आंशिक वित्तपोषण में किया जाएगा, जबकि OFS की रकम बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी।

2005 में स्थापित विक्रम सोलर के तीन प्रमुख बिजनेस हैं- सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग-प्रोक्योरमेंट-कंस्ट्रक्शन (EPC) सर्विस, और सोलर पावर इंस्टॉलेशन का संचालन व रखरखाव (O&M)।

इसके घरेलू ग्राहक NTPC, NLC इंडिया, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी और ACME क्लीनटेक सॉल्यूशंस जैसे बड़े स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर हैं।

कंपनी के विनिर्माण संयंत्र फाल्टा SEZ (कोलकाता) और ओरगाडम (चेन्नई) में स्थित हैं। यह 23 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 41 अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर, 64 डीलर और 67 सिस्टम इंटीग्रेटर के नेटवर्क के जरिए सेवाएं देती है।

Vikram Solar फाइनेंशियल

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने ₹3,459.53 करोड़ का रेवेन्यू और ₹139.83 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल यह ₹2,523.96 करोड़ और ₹79.72 करोड़ था।

JM फाइनेंशियल, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इक्विरस कैपिटल, यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया और फिलिप कैपिटल इंडिया इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि MUFG इंटाइम इंडिया रजिस्ट्रार है। शेयर 26 अगस्त, मंगलवार को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकता है।

Vikram Solar Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी ₹70 है। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 21.08% प्रीमियम पर ₹402 पर हो सकती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 13, 2025