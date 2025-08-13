Suzlon Share Price: रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) के शेयरों में बुधवार को 4.42% की गिरावट दर्ज की गई और स्टॉक टूटकर बीएसई पर दिन के निचले स्तर ₹60.33 पर पहुंच गया। आज सुबह बीएसई पर शेयर, ट्रेडिंग के लिए 63.30 रुपये पर खुला था। चलिए जानते हैं सुजलॉन के शेयरों में आज गिरावट क्यों हुई है?

आज क्यों गिरा सुजलॉन का शेयर?

यह गिरावट जून तिमाही के उम्मीद से कमजोर नतीजों और कई ब्रोकरेज हाउस द्वारा टारगेट प्राइस घटाने के बाद आई है।

कंपनी के मुताबिक, Q1FY26 में डिलीवरी, रेवेन्यू और EBITDA उम्मीद के अनुरूप रहे, लेकिन एडजस्टेड PAT में गिरावट डिफर्ड टैक्स चार्ज के कारण हुई।

Suzlon Share Price

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:45 बजे तक एनएसई पर 3.58% या 2.26 रुपये गिरकर 60.87 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.56% या 2.25 रुपये टूटकर 60.87 रुपये पर ट्रेड कर रहा था

ब्रोकरेज की राय और टारगेट प्राइस

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने FY26 के लिए एडजस्टेड PAT अनुमान 25% घटाया और FY27 के टैक्स रेट को मामूली बढ़ाते हुए ₹80 का टारगेट तय किया।

JM फाइनेंशियल ने डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के बीच के अंतर पर चिंता जताई। ब्रोकरेज फर्म ने FY26 के लिए 2,500 MW और FY27 के लिए 3,100 MW डिलीवरी का अनुमान लगाते हुए EPS को ₹1.51 और ₹2.31 रखा और टारगेट प्राइस ₹78 का दिया।

ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि Q1FY26 में कंपनी ने अपना अब तक का सबसे बड़ा Q1 एग्जिक्यूशन किया और 1GW के ऑर्डर हासिल किए। इसका ऑर्डर बुक 5.7GW है, जो FY25 के निष्पादन का 3.7 गुना है। ब्रोकरेज फर्म ने अगले 2-3 साल में ऑर्डर पाइपलाइन को मजबूत बताते हुए ₹76 का टारगेट प्राइस दिया है।

नुवामा ने Q1FY26 में 444MW के एग्जिक्यूशन को उम्मीद से कम बताते हुए और EPC मिक्स घटने से टॉप लाइन पर दबाव आने के कारण टारगेट प्राइस को ₹68 से घटाकर ₹67 कर दिया है।

MOFSL ने CFO हिमांशु मोदी के इस्तीफे को शॉर्ट टर्म में निगेटिव कारण बताया और इंस्टॉलेशन की धीमी गति को संभावित जोखिम माना।

Suzlon Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 3 महीने में स्टॉक 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 24 प्रतिशत टूटा है।