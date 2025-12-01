हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के स्टॉक में तेजी! 2% उछला भाव - चेक करें ट्रिगर, 5 साल में 17000% का तगड़ा रिटर्न
कंपनी ने बीते शनिवार 29 नवंबर को अपने लेटेस्ट फाइलिंग में बताया कि उसकी फंड-रेजिंग कमिटी ने 13,20,000 (13.2 लाख) इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दी। इन शेयरों का फेस वैल्यू 1 रुपये है और इन्हें ₹30 प्रति शेयर (जिसमें ₹29 प्रीमियम शामिल है) के इश्यू प्राइस पर अलॉट किया गया है।
Hazoor Multi Projects Share: स्मॉल कैप कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) के शेयरों में आज 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:35 बजे तक बीएसई पर 1.97% या 0.73 रुपये चढ़कर 37.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस शेयर ने निवेशकों को 5 साल में 17081 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
यह अलॉटमेंट उन 1,32,000 (1.32 लाख) वॉरंट्स के कन्वर्जन के बाद हुआ है जिन्हें पहले ₹300 प्रति वॉरंट के इश्यू प्राइस पर जारी किया गया था।
ये शेयर Seabird Leasing and Finvest Pvt. Ltd. (10,00,000 शेयर) और Desai Hemant Kumar (3,20,000 शेयर) को प्रेफरेंशियल आधार पर अलॉट किए गए हैं।
इन निवेशकों ने कन्वर्जन अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बाकी भुगतान ₹2,97,00,000 (₹225 प्रति वॉरंट, यानी 75% राशि) जमा कर दी है।
कंपनी ने बताया कि आज के कन्वर्जन के बाद कंपनी की इश्यूड और पेड-अप कैपिटल बढ़कर ₹23,56,59,910 हो गई है, जो 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 23,56,59,910 शेयरों में डिवाइड है।
कंपनी ने यह भी बताया कि अभी भी 77,29,850 वॉरंट्स कन्वर्जन के लिए बाकी हैं, और इन वॉरंट होल्डर्स को 18 महीने की समय सीमा में ₹225 प्रति वॉरंट (75%) भुगतान कर समान संख्या में शेयर लेने का अधिकार है।
Hazoor Multi Projects Q2 FY26 Results
कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 33.30% गिरकर ₹102.11 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹153.08 करोड़ थी। कंपनी ने बताया कि उसे इस बार ₹9.93 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹11.02 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।
Q2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 11.86% से गिरकर -3.86% पर आ गया। PBDT ₹16.37 करोड़ के मुनाफे से घटकर ₹9.65 करोड़ के घाटे में बदला, जबकि PBT भी ₹14.77 करोड़ के प्रॉफिट से ₹11.05 करोड़ के नुकसान में चला गया।