टेक्सटाइल कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजा, मुनाफे और इनकम हुआ कम

लॉरेंजिनी एपैरल्स लिमिटेड (Lorenzini Apparels Limited) ने 30 जून 2025 को समाप्त पहली तिमाही (Q1FY26) के नतीजे घोषित कर दिये हैं। जून तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹919.08 लाख रही, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹1,517.66 लाख थी।

कंपनी की बाकी इनकम मिलाकर टोटल इनकम ₹1,134.03 लाख रही, जो पिछले साल की ₹1,725.21 लाख से कम है।

कंपनी के कुल खर्च ₹934.18 लाख रहे। तिमाही में कंपनी ने ₹199.85 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹228.49 लाख से कम है। टैक्स के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹96.40 लाख रहा, जबकि पिछले साल ₹185.77 लाख था।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने शेयर वारंट के जरिए ₹2,100 लाख जुटाए हैं। इसमें से ₹1,653.72 लाख को प्रेफरेंशियल इश्यू के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि ₹446.28 लाख अभी बाकी है। यह रकम फिलहाल इक्विटी मार्केट में निवेश की गई है और जल्द ही इसे तय प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा।

कंपनी का अर्निंग पर शेयर (EPS) ₹0.06 रहा, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹0.12 था। कंपनी की पेड-अप इक्विटी कैपिटल ₹1,727.37 लाख है और अन्य इक्विटी ₹3,032.30 लाख है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर में पिछले एक महीने में 11 फीसदी की गिरावट आई है। शेयर ने एक साल में 55 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर ने तीन साल में 421 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, स्टॉक ने पांच साल में 2660 फीसदी का रिटर्न दिया है।