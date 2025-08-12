दो साल में 210% और पांच साल में 4200% रिटर्न देने वाले शेयर में फिर आएगी तेजी, कंपनी को मिला रेलवे से बड़ा ऑर्डर

आज के कारोबारी सेशन में HBL Engineering के शेयरों में करीब 4% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। इसकी वजह है कि कंपनी को वेस्ट सेंट्रल रेलवे बड़ा ऑर्डर है। इस उछाल के साथ कंपनी का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गया।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने HBL को “कोटा-रुथियाई सेक्शन” और “सोगरिया-कोटा C सेक्शन” में KAVACH सिस्टम लगाने का काम सौंपा है। इसमें स्टेशन और लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर KAVACH इक्विपमेंट की सर्वे, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है। इसके साथ टावर लगाना और बाकी जरूरी काम भी होंगे।

ये प्रोजेक्ट 166 किलोमीटर ट्रैक और 19 स्टेशनों को कवर करेगा। इसकी कुल कीमत ₹54.12 करोड़ है और काम को 700 दिनों में पूरा करना होगा।

इस नए ऑर्डर के बाद HBL Engineering की कुल ऑर्डर बुक ₹4,083.17 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कंपनी के लिए मजबूत भविष्य की ओर इशारा करती है।

हाल ही में कंपनी ने जून 2025 (Q1 FY26) के तिमाही नतीजे जारी किए थे, जो जबरदस्त रहे। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 86% बढ़कर ₹141.23 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये ₹75.85 करोड़ था।

रेवेन्यू में भी 15.7% की बढ़त दर्ज हुई और यह ₹520.11 करोड़ से बढ़कर ₹601.77 करोड़ हो गया। ये नतीजे साफ दिखाते हैं कि कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है।

डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट तय

कंपनी के बोर्ड ने 9 अगस्त को हुई बैठक में डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय की। 12 सितंबर 2025 को यह रिकॉर्ड डेट होगी। इस दिन तक जिन शेयरहोल्डर्स के नाम पर शेयर होंगे, वही डिविडेंड पाने के हकदार होंगे।

शेयर प्राइस में तेजी

मंगलवार को HBL Engineering का शेयर 4.4% चढ़कर ₹713.65 तक पहुंच गया, जो इसके 52-वीक हाई ₹738.65 (दिसंबर 2024) के करीब है। दोपहर करीब 3:15 बजे शेयर ₹693.75 पर ट्रेड कर रहा था, जो 1.5% की बढ़त दर्शाता है।

पिछले 6 महीनों में ये शेयर 36% चढ़ चुका है और इस साल की शुरुआत से अब तक 9% ऊपर है। एक साल में इसने 14% का रिटर्न दिया है।

अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो HBL Engineering एक दमदार मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 2 साल में ये शेयर 210% बढ़ा है और 5 साल में तो इसने 4205% की जबरदस्त छलांग लगाई है।