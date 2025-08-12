शानदार तिमाही नतीजे के बाद शराब कंपनी के शेयर में 9% की छलांग, 5 साल में दे चुका 2,600% रिटर्न

12 अगस्त को तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के मजबूत जून तिमाही नतीजों के बाद स्टॉक दिन के कारोबार में 9% उछलकर ₹513 प्रति शेयर तक पहुंच गया।

इस उछाल की वजह रही कंपनी की शानदार वॉल्यूम ग्रोथ, जो साल-दर-साल 26.5% बढ़कर 32.1 लाख केस तक पहुंच गई। यह FY15 के बाद से कंपनी का सबसे बेहतरीन Q1 वॉल्यूम है।

मुनाफे और रेवेन्यू में बड़ी छलांग

जून तिमाही में तिलकनगर इंडस्ट्रीज ने ₹89 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹40 करोड़ की तुलना में 120.8% ज्यादा है। कंपनी की ऑपरेशंस से इनकम 30.6% बढ़कर ₹409 करोड़ रही। अगर ₹38.6 करोड़ की सब्सिडी इनकम को हटा दें, तब भी रेवेन्यू ग्रोथ 20.5% रही, जो काफी मजबूत है।

सबसे बड़ा EBITDA

कंपनी का तिमाही EBITDA ₹94.5 करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे ऊंचा है। मार्जिन भी 705 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 23.1% पर पहुंच गए। तिलकनगर इंडस्ट्रीज भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) ब्रांडी सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जिसका योगदान कुल वॉल्यूम में 93% है।

फ्लैगशिप प्रोडक्ट की बादशाहत

कंपनी का प्रमुख ब्रांड ‘मैन्शन हाउस ब्रांडी’ भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांडी है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। कंपनी ने अपनी इनकम रिपोर्ट में पर्नोड रिकार्ड इंडिया से ‘इम्पीरियल ब्लू’ बिजनेस डिवीजन की खरीद पर भी अपडेट दिया। यह सौदा CCI की मंजूरी के अधीन है और 2025 के अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

यह अधिग्रहण ₹4,150 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर हो रहा है, जिसमें ₹700 करोड़ का नॉर्मलाइज्ड वर्किंग कैपिटल और ₹282 करोड़ का डिफर्ड कंसिडरेशन शामिल है।

डील पूरी होने के बाद कंपनी को उम्मीद है कि इसका असर कैश EPS पर पॉजिटिव रहेगा और आगे भी टॉपलाइन ग्रोथ, बेहतर EBITDA मार्जिन और मजबूत RoCE देखने को मिलेगा।

कंपनी का कहना है कि यूके-भारत FTA इस बिजनेस के लिए बड़ा फायदा दे सकता है और EBITDA मार्जिन में सुधार ला सकता है। इम्पीरियल ब्लू का घरेलू व्हिस्की मार्केट में 9% हिस्सा है और यह 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है।

कंपनी ने ₹59 करोड़ के कैपेक्स प्लान की घोषणा की है, जिसमें ₹34 करोड़ लाइसेंस फीस और ब्याज भुगतान के लिए शामिल हैं। इसके तहत प्राग डिस्टिलरी की कैपेसिटी 6 लाख केस से बढ़ाकर 20.36 लाख केस सालाना की जाएगी।

5 साल में 2,600% से ज्यादा रिटर्न

पिछले पांच सालों में तिलकनगर इंडस्ट्रीज ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। स्टॉक ₹17.75 से बढ़कर मौजूदा ₹492 तक पहुंचा है, यानी करीब 2,628% की बढ़त। जुलाई के आखिर में यह पहली बार ₹500 के पार पहुंचा और ₹524 का ऑल-टाइम हाई बनाया।