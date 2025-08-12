Q1 में बड़ा झटका! प्राज इंडस्ट्रीज का मुनाफा 94% गिरा, 52 Week Low पर पहुंचा शेयर
स्टॉक में यह गिरावट खराब तिमाही नतीजों के बाद आया है। Q1FY26 में कंपनी ने कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) में 93.7% की भारी गिरावट दर्ज की, जो घटकर ₹5.34 करोड़ रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹84.18 करोड़ था।
Praj Industries Share Price: बीएसई 500 में शामिल प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Praj Industries Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को शेयर में करीब 9 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है और शेयर ने आज अपना 52 Week Low 406.60 रुपये को टच किया है।
अप्रैल–जून तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू ₹640.20 करोड़ रहा, जो Q1FY25 के ₹699.14 करोड़ और Q4FY25 के ₹859.69 करोड़ से कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) ₹9.6 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹78.88 करोड़ था। तिमाही में कंपनी का ऑर्डर इंटेक ₹795 करोड़ रहा।
बिजनेस अपडेट और नए प्रोजेक्ट्स
कंपनी को IRA Approval of 45Z/45Q मिला है, जिसकी वैधता 2029 तक बढ़ी है। मैनेजमेंट के मुताबिक, यह लो-कार्बन एथेनॉल सॉल्यूशंस के लिए मजबूत शॉर्ट-टू-मिड टर्म अवसर है। प्राज ने 30 मिलियन गैलन प्रति वर्ष क्षमता वाले कमर्शियल-स्केल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) प्लांट के डिटेल इंजीनियरिंग का ऑर्डर भी हासिल किया है।
इसके अलावा, कंपनी ने IATA और ISMA के साथ साझेदारी कर भारत में SAF कार्बन असेसमेंट और सर्टिफिकेशन को आगे बढ़ाने की पहल की है, जिससे क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल फ्यूल्स सेक्टर में इसकी स्थिति मजबूत होगी।
प्राज इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गायकवाड़ ने कहा कि घरेलू एथेनॉल बाजार में 20% EBP लक्ष्य हासिल होने और नई ब्लेंडिंग पॉलिसी के इंतजार के कारण भागीदारी में सतर्कता आई है। इसके अलावा, मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल और अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता ने कैपेक्स निर्णयों में देरी की है।
Praj Industries Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक टूटा है।