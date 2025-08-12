Hindalco Industries Share Price Target: आदित्य बिड़ला ग्रुप की दिग्गज मेटल कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Hindalco Industries Ltd) के शेयर में आज 1% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने इस शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए 18.9% के अपसाइड की उम्मीद जताई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नोवेलिस (Novelis) ने पहली तिमाही में 416 मिलियन डॉलर का EBITDA रिपोर्ट किया, जो अनुमान से कम रहा। इसका कारण स्क्रैप की बढ़ी कीमतें, कम लाभदायक प्रोडक्ट्स की बिक्री और टैरिफ (शुल्क) का निगेटिव असर रहा।

हर टन पर एडजस्टेड EBITDA 432 डॉलर रहा, जो पिछली तिमाही के 494 डॉलर से कम है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।

कंपनी के कॉन्फ्रेंस से मुख्य बातें:

पहली तिमाही में कंपनी को टैरिफ से लगभग 28 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, और ये आगे हर तिमाही में 60 मिलियन डॉलर तक जा सकता है (अगर कोई उपाय न किया जाए)।

कंपनी को विश्वास है कि यह 60 मिलियन डॉलर का असर इन तरीकों से कम किया जा सकता है:

a) अमेरिका में ज्यादा उत्पादन,

b) ग्राहकों से कीमत वसूलना,

c) लागत कम करने के प्रोग्राम।

FY26 के लिए Capex का अनुमान 1.9 से 2.2 अरब डॉलर पर कायम है। कंपनी को अब FY26 के अंत तक 100+ मिलियन डॉलर की लागत बचत की उम्मीद है, जो पहले 75 मिलियन डॉलर बताई गई थी।

नेट कर्ज थोड़ा बढ़कर 5.5 अरब डॉलर हो गया है, और नेट कर्ज से EBITDA का अनुपात 3.2x है, जो पिछली तिमाही में 2.9x था।

Hindalco Industries Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 800 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने 673 को करंट मार्केट प्राइस मानते हुए यह टारगेट दिया है जो 18.9% की वृद्धि दर्शाता है।

Hindalco Industries Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:02 बजे तक एनएसई पर 1.21% या 8.15 रुपये टूटकर 664.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.03% या 6.90 रुपये लुढ़कर 664.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।