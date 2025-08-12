Astral Share Price: प्लास्टिक पाइप बनाने में माहिर कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड (Astral Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:25 बजे तक बीएसई पर 7.06% या 97.65 रुपये टूटकर 1284.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.98% या 96.50 रुपये लुढ़कर 1,285.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

एस्ट्रल का शेयर आज बीएसई पर 1306.10 रुपये पर खुला था और आज अभी तक अपने इंट्राडे लो 1277.70 रुपये पर पहुंच चुका है। चलिए जानते हैं स्टॉक में यह गिरावट क्यों है।

क्यों गिर रहा है शेयर?

स्टॉक में गिरावट कमजोर तिमाही (Q1FY26) नतीजों के कारण हुई है। कंपनी ने Q1FY26 में कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) में साल-दर-साल 32.6% गिरावट दर्ज की, जो घटकर ₹81.1 करोड़ रह गया। पिछले साल इसी अवधि में यह ₹120.4 करोड़ था।

रेवेन्यू और मार्जिन पर दबाव

तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1.6% घटकर ₹1,361 करोड़ रहा। EBITDA 14% गिरकर ₹184.7 करोड़ पर आ गया, जबकि मार्जिन 195 बेसिस प्वाइंट घटकर 13.6% रह गया, जो एक साल पहले 15.5% था।

कंपनी ने इस कमजोरी का कारण पॉलिमर कीमतों में उतार-चढ़ाव बताया। औसत PVC कीमतें Q1 में साल-दर-साल करीब 14% और Q4FY25 की तुलना में 4-5% घट गईं, जिससे इन्वेंट्री लॉस और रियलाइजेशन पर दबाव आया। हालांकि जुलाई से कीमतों में स्थिरता आने लगी है, जिससे प्रबंधन को मांग में सुधार की उम्मीद है।

सेगमेंटवार प्रदर्शन

बाथवेयर डिवीजन ने ₹33.3 करोड़ की बिक्री के साथ 27.4% सालाना वृद्धि दर्ज की।



भारत में एडहेसिव्स कारोबार 9.2% बढ़ा और 14% EBITDA मार्जिन हासिल किया।



पेंट कारोबार में 20.7% की वृद्धि रही, हालांकि मार्जिन 1.4% रहा।



यूके एडहेसिव्स कारोबार 7.1% बढ़ा, 5.42% EBITDA मार्जिन के साथ, लेकिन फॉरेक्स लॉस के बाद यह 0.21% पर आ गया।

कैपेसिटी और अधिग्रहण

Astral ने प्लंबिंग उत्पादन क्षमता 3,81,957 MT से बढ़ाकर 3,87,501 MT की। कंपनी ने ₹33 करोड़ में Al-Aziz Plastics Private Limited का 100% अधिग्रहण पूरा किया, जिससे फिटिंग्स और एक्सेसरीज पोर्टफोलियो मजबूत हुआ।

इसके अलावा, Astral ने NEXELON Chem Private Limited में 80% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है, जो CPVC रेजिन का प्रोडक्शन करेगी। कमर्शियल प्रोडक्शन Q2FY27 में शुरू होने की योजना है।