iPhone 16, Galaxy S24 जैसे फोन्स पर बड़ा डिस्काउंट! कल से शुरू हो रही है फ्लिपकार्ट की Independence Day Sale
इस बार भी स्मार्टफोन, टैबलेट, वियरेबल, लैपटॉप, होम अप्लायंसेज और अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिलेगी। खरीदार Apple, Motorola, Nothing, Oppo और Vivo जैसे ब्रांड्स के डिवाइस सामान्य बाजार कीमत से कम दाम में ले सकेंगे।
Flipkart Independence Day Sale: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट की Independence Day Sale कल, 13 अगस्त से शुरू हो रही है। यह कंपनी का इस महीने का दूसरा इंडिपेंडेंस-थीम वाला सेल इवेंट है, इससे पहले 1 से 8 अगस्त तक Freedom Sale हुई थी।
प्री-सेल में सामने आए कुछ ऑफर्स
फ्लिपकार्ट ने सेल शुरू होने से पहले कुछ स्मार्टफोन डील्स की झलक दी है। Oppo K13 5G (लॉन्च प्राइस ₹17,999) सेल में ₹15,999 में मिलेगा, जबकि Oppo K13x 5G (MRP ₹11,999) ₹10,999 में उपलब्ध होगा।
इसके अलावा, iPhone 16, Motorola Edge 60 Fusion, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24, Vivo T4 5G, Realme P3 5G, Nothing Phone 2 Pro, Realme P3x 5G, Motorola G45, Vivo T4x 5G, Samsung Galaxy A35 5G और Nothing Phone 3a Pro जैसे फोन पर भी छूट दी जाएगी। हालांकि, इनके सटीक सेल प्राइस अभी घोषित नहीं किए गए हैं।
पिछली सेल के दाम बने बेंचमार्क
दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई मॉडल पिछली Freedom Sale में भी डिस्काउंट पर बिके थे- iPhone 16 ₹79,900 से घटकर ₹69,999, Motorola Edge 60 Fusion ₹20,999, और Samsung Galaxy S24 तथा S24 FE ₹46,999 में मिले थे।
बैंक ऑफर्स का फायदा
कीमतों में कटौती के अलावा, खरीदार कनाडा बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकेंगे। फ्लिपकार्ट ने सलाह दी है कि ग्राहक बैंक ऑफर्स के सभी नियम व शर्तें ध्यान से पढ़ें।