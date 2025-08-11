Lava Blaze AMOLED 2 5G हुआ लॉन्च! ₹14000 से कम में मिलेगा 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और...
लावा ने इसमें MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट दिया है। Lava Blaze AMOLED 2 5G में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले और 6GB रैम है। इसमें 50-मेगापिक्सल का पीछे का कैमरा और 5,000mAh की बैटरी है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
Lava Blaze AMOLED 2 5G : घरेलू स्मार्टफोन निर्माता लावा इंटरनेशनल (Lava International) ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Lava Blaze AMOLED 2 5G को लॉन्च कर दिया है। फोन को दो कलर ऑप्शन- Feather White और Midnight Black में लॉन्च किया गया है।
Lava Blaze AMOLED 2 5G की भारत में कीमत
Lava Blaze AMOLED 2 5G के 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 13,499 रुपये तय की गई है। इसकी बिक्री 16 अगस्त से Amazon पर शुरू होगी। कंपनी ने यह भी बताया है कि इस नए Lava Blaze AMOLED 2 5G के लिए ग्राहकों को घर पर ही आफ्टर-सेल्स सर्विस (बिक्री के बाद की सेवा) दी जाएगी।
Lava Blaze AMOLED 2 5G की स्पेसिफिकेशन्स
Lava Blaze AMOLED 2 5G एंड्रॉइड 15 पर चलता है और इसे एक एंड्रॉइड अपग्रेड (Android 16) और दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने की गारंटी है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.67-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें होल-पंच कैमरा कटआउट भी है। फोन में MediaTek Dimensity 7060 SoC प्रोसेसर, 6GB LPDDR5 रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज है।
कैमरे की बात करें तो, इसमें Sony IMX752 सेंसर के साथ 50MP का मेन कैमरा और एक LED फ्लैश दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा है। कंपनी ने इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। यह फोन धूल और पानी के छींटों से बचाने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है.
Lava Blaze AMOLED 2 5G में स्टीरियो स्पीकर और गर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक खास कूलिंग चैंबर भी दिया है। इस फोन में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है. इसकी मोटाई 7.55mm है और इसका वजन 174g है।