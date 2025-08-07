scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीइंस्टाग्राम का नया Repost फीचर हुआ लाइव, जानिए क्या है ये फीचर और कैसे करें इसका इस्तेमाल

Gaurav Kumar
Aug 7, 2025

Instagram Reposting Reels: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) ने यूजर्स के लिए नया फीचर आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस फीचर का यूजर्स को लंबे समय से इंतजार था। इंस्ट्राग्राम के इस नए फीचर्स का नाम है Repost. 

अब यूजर किसी भी पब्लिक Reel या फीड पोस्ट को सीधे अपने फॉलोअर्स के फीड में शेयर कर सकते हैं इससे ऑरिजनल क्रिएटर को पूरा क्रेडिट भी मिलेगा।

अब तक कैसे था और क्या बदला है?

अब तक इंस्टाग्राम पर किसी की पोस्ट को केवल स्टोरी या डायरेक्ट मैसेज के जरिए ही शेयर किया जा सकता था। लेकिन नए अपडेट के साथ, यूजर किसी भी पब्लिक कंटेंट को अपने फॉलोअर्स के मेन फीड में फिर से पोस्ट कर सकते हैं। Repost की गई पोस्ट पर स्पष्ट रूप से टैग रहेगा कि यह Repost है, और ओरिजिनल क्रिएटर का नाम भी दिखाई देगा।

हर Repost एक अलग "Reposts" टैब में भी सेव होता होगा जो प्रोफाइल पर सेव्ड पोस्ट या टैग्ड फोटोज की तरह दिखता है। इससे यूजर अपने द्वारा शेयर की गई सभी पोस्ट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

कैसे करें Repost?

  • Reel या पोस्ट के नीचे बने Repost आइकन (दो तीर वाला स्क्वायर) पर टैप करें
     
  • चाहें तो एक छोटा नोट या कमेंट जोड़ें
     
  • कन्फर्म करते ही पोस्ट आपके फॉलोअर्स की फीड और आपके Reposts टैब में दिखाई देगी

क्रिएटर्स को क्या फायदा?

Repost फीचर का सबसे बड़ा लाभ कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा। जब कोई यूजर उनकी पोस्ट Repost करता है:

  • ओरिजिनल यूजरनेम विजिबल रहता है
     
  • पोस्ट ओरिजिनल कंटेंट से लिंक होती है
     
  • नए दर्शकों तक ऑर्गेनिक पहुंच बनती है

इससे क्रिएटर्स को बिना किसी प्रमोशन खर्च के अधिक एक्सपोजर मिलता है।

क्या है लिमिटेशन?

  • केवल पब्लिक अकाउंट्स की पोस्ट ही Repost की जा सकती हैं
     
  • प्राइवेट अकाउंट्स के कंटेंट पर Repost ऑप्शन नहीं होगा
     
  • यूजर चाहें तो सेटिंग्स से अपनी पोस्ट को Repost होने से रोक सकते हैं

