ChatGPT-5 को जल्द लॉन्च करेगा OpenAI, मिलेंगे ये बेहतरीन फीचर्स

ChatGPT-5 को जल्द लॉन्च करेगा OpenAI, मिलेंगे ये बेहतरीन फीचर्स

कंपनी ने इसकी अधिकांश जानकारी गोपनीय रखी है, लेकिन संकेत दिए हैं कि GPT-5 कोई साधारण अपग्रेड नहीं होगा। यह मॉडल स्पीड, रीजनिंग, मल्टीमॉडल क्षमताओं और ऑटोनॉमस टास्क एग्जीक्यूशन को एक साथ लाकर AI की दुनिया में नया माइलस्टोन स्थापित करेगा।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 5, 2025 16:47 IST
GPT 5
GPT 5

ChatGPT-5:  ओपन एआई (OpenAI) अपनी सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल GPT-5 को लॉन्च करने की तैयारी में है। महीनों की अटकलों और कयासों के बाद, इस मॉडल के लॉन्च की तारीख किसी भी दिन हो सकती है।

कंपनी ने इसकी अधिकांश जानकारी गोपनीय रखी है, लेकिन संकेत दिए हैं कि GPT-5 कोई साधारण अपग्रेड नहीं होगा। यह मॉडल स्पीड, रीजनिंग, मल्टीमॉडल क्षमताओं और ऑटोनॉमस टास्क एग्जीक्यूशन को एक साथ लाकर AI की दुनिया में नया माइलस्टोन स्थापित करेगा।

OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने GPT-5 के लॉन्च के संकेत X (पूर्व ट्विटर) पर दिए, जहा उन्होंने लिखा था कि कंपनी जल्द ही GPT-5 रिलीज करेगी। इसके बाद उन्होंने पॉडकास्ट This Past Weekend में कॉमेडियन थियो वॉन से बातचीत में इस मॉडल के कुछ अनुभवों को शेयर किया।

ऑल्टमैन ने बताया कि GPT-5 ने एक ऐसा सवाल हल कर दिया, जिसका जवाब वह खुद नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि मैंने इस मॉडल में डाला, यह GPT-5 था, और इसने इसे बिल्कुल सही तरीके से हल कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अजीब एहसास था मैं AI के मुकाबले खुद को बेकार महसूस कर रहा था।

GPT-5 के मुख्य फीचर्स 

अभी तक यूजर्स को काम के अनुसार अलग-अलग GPT मॉडल चुनने पड़ते थे—जैसे एडवांस्ड रीजनिंग, रियल-टाइम बातचीत या मल्टीमॉडल इनपुट के लिए। लेकिन GPT-5 के साथ यह विभाजन खत्म हो सकता है, और एक ही मॉडल सभी क्षमताओं के साथ काम कर सकेगा। हालांकि GPT-5 के सभी फीचर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ संभावित फीचर्स की बात करें तो इनमें:

  • एडवांस्ड रीजनिंग: माना जा रहा है कि GPT-5 लॉजिक-आधारित समस्याओं को PhD लेवल की दक्षता से हल कर सकेगा।
     
  • मल्टीमॉडल विस्तार: GPT-4o की तरह रियल-टाइम वॉयस और इमेज प्रोसेसिंग के साथ अब वीडियो प्रोसेसिंग भी जोड़ी जा सकती है। यानी यूजर टेक्स्ट, इमेज, वॉयस और वीडियो सभी के साथ बात कर सकेंगे।
     
  • विशाल मेमोरी क्षमता: GPT-5 में 2.5 लाख से ज्यादा टोकन्स की कंटेक्स्ट विंडो हो सकती है, जो GPT-4o से दोगुनी है। इससे लंबे और कोहेरंट डॉयलोग संभव होंगे और मॉडल को पहले की बातचीत भी ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगी।
     
  • ऑटोनॉमस एजेंट (Autonomous Agents): GPT-5 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक होगी इसकी ऑटोमेशन क्षमता, जिससे यह बिना यूजर के हस्तक्षेप के जटिल कार्यों को खुद से अंजाम दे सकेगा।

GPT-5 का वर्जन और उपलब्धता

GPT-5 तीन वर्जन में उपलब्ध होगा: पहला- सामान्य फ्लैगशिप मॉडल, दूसरा- हल्का "मिनी" वर्जन, और तीसरा-  सुपर-इफिशिएंट "नैनो" वर्जन, जो API यूजर्स के लिए डिजाइन किया जाएगा।

फ्लैगशिप और मिनी वर्जन ChatGPT में उपलब्ध होंगे, जबकि नैनो वर्जन OpenAI के API के माध्यम से एंटरप्राइज और डेवलपर की जरूरतों के लिए प्रदान किया जाएगा।

