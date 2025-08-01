scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीBSNL ने पेश किया टेलीकॉम इतिहास का सबसे सस्ता प्लान! मात्र ₹1 में 30 दिन की वैलिडिटी, हर दिन 2GB 4G इंटरनेट और...

BSNL ने पेश किया टेलीकॉम इतिहास का सबसे सस्ता प्लान! मात्र ₹1 में 30 दिन की वैलिडिटी, हर दिन 2GB 4G इंटरनेट और...

इस ऑफर के तहत ग्राहकों को एक नया 4G सिम कार्ड भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। “Freedom Offer” नामक इस प्लान की कीमत मात्र ₹1 रखी गई है जिसमें यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। कंपनी ने इस ऑफर की घोषणा गुरुवार को अपने सोशल मीडिया चैनलों के जरिए की।

Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 1, 2025 16:41 IST
BSNL
BSNL Freedom Plan

BSNL Freedom Offer: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टेलीकॉम इतिहास का सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है।“Freedom Offer” नामक इस प्लान की कीमत मात्र ₹1 रखी गई है जिसमें यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। कंपनी ने इस ऑफर की घोषणा गुरुवार को अपने सोशल मीडिया चैनलों के जरिए की।

₹1 में मिलेगा सबकुछ: डेटा, कॉल, SMS

इस लिमिटेड पीरियड ऑफर में ग्राहकों को हर दिन 2GB 4G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 100 SMS मिलेंगे। तय डेटा सीमा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 40kbps तक घट जाती है, जो कि फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) का हिस्सा है।

सिर्फ इतना ही नहीं, इस योजना के तहत ग्राहकों को एक नया 4G सिम कार्ड भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। यह ऑफर केवल नए BSNL यूजर्स के लिए है और इसे 1 अगस्त से 31 अगस्त तक किसी भी BSNL रिटेलर या कॉमन सर्विस सेंटर से एक्टिवेट कराया जा सकता है।

केवल नए चूजर्स के लिए यह ऑफर

BSNL ने स्पष्ट किया है कि यह “Azadi Ka Plan” मौजूदा ग्राहकों के लिए नहीं है, और यह केवल नए कनेक्शन या नंबर पोर्टिंग कराने वालों के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि BSNL के हाल ही में शुरू किए गए डोरस्टेप सिम डिलीवरी सेवा के माध्यम से भी यह ऑफर उपलब्ध होगा या नहीं।

पिछली गिरावट से वापसी की कोशिश

यह ऑफर ऐसे समय पर आया है जब BSNL यूजर्स की संख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 में BSNL ने कुल 2 लाख ग्राहक खोए और एक्टिव ग्राहकों की संख्या में 18 लाख की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी इस सस्ते और आकर्षक ऑफर के जरिए कंज्यूमर बेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

