Samsung Galaxy Book 4 Edge: सैमसंग ने आज भारत में अपना ARM-बेस्ड Windows लैपटॉप Galaxy Book 4 Edge लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत ₹64,990 रखी गई है और यह कंपनी की अब तक की सबसे किफायती लैपटॉप पेशकश है। यह लैपटॉप Qualcomm के Snapdragon X चिपसेट और 16GB RAM के साथ आता है। लॉन्च ऑफर के तहत प्रमुख बैंकों पर ₹5,000 का कैशबैक दिया जा रहा है, जिससे प्रभावी कीमत ₹59,990 हो जाती है।

ARM-आधारित विंडोज लैपटॉप, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला एक कंप्यूटर है जो इंटेल या AMD के पारंपरिक x86/x64 प्रोसेसर के बजाय ARM प्रोसेसर का उपयोग करता है।

इंटरनेशनल मार्केट में इस लैपटॉप को पहली बार सितंबर 2024 में पेश किया गया था, लेकिन भारत में इसकी एंट्री अब हुई है, जबकि कंपनी पहले ही नई Galaxy Book 5 सीरीज ला चुकी है। इसके बावजूद, Galaxy Book 4 Edge अपने प्राइस-पॉइंट पर एक अहम विकल्प बनकर सामने आया है।

लैपटॉप में 15.6 इंच की एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, स्लिम प्रोफाइल और 1.5 किलोग्राम वज़न वाला मेटालिक लुक दिया गया है। Arctic Blue कलर में उपलब्ध यह डिवाइस खासतौर पर उन यूज़र्स को लक्षित करता है जो पोर्टेबिलिटी और प्रदर्शन दोनों चाहते हैं।

Galaxy Book 4 Edge में Qualcomm का 8-कोर Snapdragon X प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.0GHz तक जाती है। इसमें 45TOPS का NPU मौजूद है जो AI आधारित कार्यों को सहज बनाता है। डिवाइस में 16GB LPDDR5X RAM और 512GB eUFS स्टोरेज दी गई है। यह Windows 11 OS पर चलता है।

कनेक्टिविटी के लिहाज से, इसमें HDMI 2.1 पोर्ट (4K@60Hz सपोर्ट), USB 3.2, दो USB 4.0 पोर्ट, माइक्रोएसडी कार्ड रीडर, ब्लूटूथ 5.4 और Wi-Fi 7 शामिल हैं। सैमसंग का दावा है कि इसकी बैटरी 27 घंटे तक चलेगी। 61.2Wh की बैटरी के साथ 65W टाइप-सी चार्जर बॉक्स में दिया गया है।

ऑडियो और वीडियो के लिए, इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर, डुअल माइक्रोफोन, 1080p वेबकैम और फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

Galaxy Book 4 Edge आज से सैमसंग ऑनलाइन स्टोर, Flipkart, Samsung Shop ऐप, एक्सपीरियंस स्टोर्स और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है।