Top Smartphones Launching in August 2025: जुलाई में Samsung और Nothing की लॉन्चिंग के बाद स्मार्टफोन बाजार में इस महीने यानी अगस्त में भी कुछ बड़े लॉन्च होने वाले हैं। इस महीने Google अपने Pixel 10 सीरीज को पेश करने जा रहा है, जबकि Vivo, Oppo और Lava भी भारत में अपने नए डिवाइसेज लॉन्च करने जा रहे हैं।

Google Pixel 10 Series

गूगल ने पुष्टि की है कि Pixel 10 सीरीज 20 अगस्त को ग्लोबली, जिसमें भारत भी शामिल है, लॉन्च होगी। इस बार चार मॉडल्स पेश किए जाएंगे: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold। सभी डिवाइसेज में नया Tensor G5 प्रोसेसर होगा, जिसे इस बार Samsung नहीं, बल्कि TSMC ने तैयार किया है। इससे परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी में सुधार की उम्मीद है।

Pixel 10 में 6.3-इंच OLED स्क्रीन और तीन रियर कैमरे 50MP प्राइमरी, 13MP अल्ट्रा-वाइड और पहली बार 10.8MP टेलीफोटो लेंस होने की उम्मीद है।Pro मॉडल्स में 16GB RAM और बड़े डिस्प्ले मिल सकते हैं। Fold वर्जन में 6.4-इंच का बड़ा कवर स्क्रीन और बड़ा बैटरी पैक हो सकता है।

Vivo V60 और Y400 5G

Vivo V60 आगामी 12 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा। इसमें 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट और 6,500mAh बैटरी होगी। कैमरा सेटअप में Zeiss ऑप्टिक्स के साथ 50MP प्राइमरी, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP पेरिस्कोप लेंस शामिल हो सकता है।

Vivo Y400 5G की लॉन्चिंग 4 अगस्त को होगी। यह मिड-रेंज फोन 6,000mAh बैटरी, 90W चार्जिंग और Android 15-आधारित FuntouchOS के साथ आएगा। साथ ही इसमें AI आधारित फीचर्स भी मिलेंगे।

Oppo K13 Turbo

Oppo K13 Turbo सीरीज के दो मॉडल- K13 Turbo और K13 Turbo Pro 11 से 14 अगस्त के बीच लॉन्च हो सकते हैं। दोनों फोन 6.8-इंच AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरे, और 7,000mAh बैटरी के साथ आएंगे। प्रो मॉडल में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर होगा।

Lava Agni 4

घरेलू ब्रांड लावा भी अपने नए फ्लैगशिप Agni 4 को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें 6.78-इंच का 120Hz डिस्प्ले, Dimensity 8350 चिप और 7,000mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है। इसकी कीमत लगभग ₹25,000 हो सकती है।