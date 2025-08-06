iPhone 16 Pro Offer: एप्पल के फ्लैगशिप फोन iPhone 16 Pro पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने iPhone 16 और iPhone 16 Pro सीरीज को Glowtime इवेंट में लॉन्च किया था। iPhone 16 सीरीज में चार फोन- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max शामिल थे।

सभी डिवाइस कम से कम 128GB स्टोरेज के साथ आते हैं। भारत में इनकी शुरुआती कीमत ₹79,900 से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगा मॉडल ₹1,44,900 में उपलब्ध है।

Amazon पर मिल रहा भारी छूट

iPhone 16 Pro (128GB, Desert Titanium) की एमआरपी ₹1,19,900 है, लेकिन Amazon पर यह ₹1,11,900 में मिल रहा है यानी सीधा 7% डिस्काउंट। लेकिन यही फोन आप केवल ₹56,105 में भी खरीद सकते हैं, बशर्ते आप स्मार्टफोन एक्सचेंज और कार्ड ऑफर का पूरा फायदा उठाएं।

Amazon का स्मार्टफोन एक्सचेंज प्रोग्राम पुराने फोन के बदले ₹50,200 तक की छूट देता है, जो फोन की ब्रांड, मॉडल, स्टोरेज और कंडीशन पर निर्भर करता है। अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू लागू होने पर, iPhone 16 Pro की प्रभावी कीमत 61,700 रुपये हो जाती है।

अब इसके बाद Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अतिरिक्त छूट उपलब्ध है, जो 5,595 रुपये तक की छूट पा सकते हैं, जिससे अंतिम कीमत 56,105 रुपये हो जाती है।

इन दोनों ऑफर्स को मिला कर आप iPhone 16 Pro को मात्र 56,105 रुपये में खरीद सकते हैं।

iPhone 16 Pro फीचर्स

डिजाइन और डिस्प्ले: नया गोल्ड कलर ऑप्शन, कैमरा कंट्रोल बटन और 6.3 इंच की 120Hz ProMotion डिस्प्ले।

चिपसेट: लेटेस्ट A18 Pro चिपसेट, जो 15% तेज़ और 20% अधिक ऊर्जा दक्ष है।

कैमरा: नया 48MP फ्यूजन कैमरा, 4K120 वीडियो रिकॉर्डिंग, 5x टेलीफोटो ज़ूम और स्पैटियल ऑडियो कैप्चर।

ऑडियो: Audio Mix और In-frame mix फीचर स्टूडियो-क्वालिटी ऑडियो अनुभव देते हैं।

बैटरी: Apple के अनुसार iPhone 16 Pro Max की बैटरी अब तक की सबसे लंबी चलने वाली बैटरी है।

चार्जिंग: 15W वायरलेस MagSafe और 30 मिनट में 50% तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट।