आज के कारोबारी सत्र में भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल लिमिटेड (Bhatia Communications & Retail Ltd) के शेयर ₹25.44 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। इंट्रा-डे में स्टॉक ने ₹26.50 रुपये के उच्चतम स्तर को टच कर लिया है।

मंगलवार को कंपनी के शेयर ₹25.43 प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए थे। कंपनी का 52-वीक हाई ₹36 प्रति शेयर और 52-वीक लो ₹21.20 प्रति शेयर है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

कंपनी के Q1FY26 में नेट सेल्स 7.5% बढ़कर ₹111.54 करोड़ रही, जबकि Q4FY25 में यह ₹103.77 करोड़ थी। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.2% बढ़कर ₹3.58 करोड़ हो गया, जो पिछली तिमाही में ₹2.93 करोड़ था। वहीं, वार्षिक नतीजों यानी FY25 में कंपनी की नेट सेल्स 7% बढ़कर ₹444.67 करोड़ रही, जबकि नेट प्रॉफिट 20% बढ़कर ₹13.82 करोड़ हो गया।

कंपनी देगी डिविडेंड

12 अगस्त 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने FY26 के लिए पहला इंटरिम डिविडेंड (Interim Dividend) का एलान किया है। यह डिविडेंड ₹0.01 प्रति शेयर है।

कंपनी में है बड़े प्रमोटर्स

कंपनी के प्रमोटर्स में निखिल और संजीव भाटिया शामिल हैं। इन दोनों के पास कंपनी की हिस्सेदारी 73.88% है।

बता दें कि जून 2025 में एफआईआई (FIIs) ने कंपनी के 5,00,000 शेयर खरीदे। इसके बाद FII की हिस्सेदारी 0.48% हो गई, जो मार्च 2025 की तुलना में ज्यादा है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

कंपनी का मार्केट कैप ₹300 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा शेयर का पीई (PE) 20x है, आरओई (ROE) 18% और आरओसीई (ROCE) 22% है। शेयर अपने 52-वीक लो ₹21.20 से 25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में शेयर ने 9 फीसदी की तेजी आई है। वहीं एक साल में स्टॉक ने 15 फीसदी का रिटर्न दिया है। शेयर ने पिछले 5 साल में 260% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल के बारे में

भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (India) Limited की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। यह कंपनी सिर्फ 1 स्टोर से हुई थी। आज कंपनी के पास 237 स्टोर हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य गुजरात में हैं।

कंपनी नेट डेब्ट-फ्री है, यानी उस पर कोई कर्ज नहीं है। कंपनी के पास अच्छा कैश रिजर्व और मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन है। कंपनी के पास Apple और Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है।