Multibagger Share: सोने-हीरे के कारोबार में चमकता ये मल्टीबैगर स्टॉक, जिसने निवेशकों को बनाया मालामाल

Multibagger Share: सोने-हीरे के कारोबार में चमकता ये मल्टीबैगर स्टॉक, जिसने निवेशकों को बनाया मालामाल

Multibagger Share: Goldiam International के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस कंपनी ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 12, 2025 17:33 IST
शेयर मार्केट में ऐसे कई मल्टीबैगर स्टॉक हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इन्हीं में से एक गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड (Goldiam International Ltd) है। यह कंपनी डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। इस कंपनी के शेयर ने पिछले कई सालों से निवेशकों के लिए मुनाफे का सोर्स बनी हुई है।

इस कंपनी का मार्केट कैप 3954 करोड़ रुपये है। यह कंपनी करीब 30 साल पुरानी है। दुनिया भर के बड़े-बड़े रिटेलर्स को सोने और हीरे के ज्वैलरी सप्लाई करती है। पिछले 5 सालों में इसके शेयरों ने ऐसा रिटर्न दिया है, जिसे देखकर किसी भी निवेशक की आंखें चमक जाएं।

हर साल और हर दिन का मुनाफा

गोल्डियम इंटरनेशनल के शेयर का पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न लगभग 74% रहा है। मतलब अगर किसी ने पांच साल पहले इस शेयर में निवेश किया होता, तो उसका पैसा कई गुना हो चुका होता।

इस साल 2025 में भी इस स्टॉक ने अब तक करीब 81% रिटर्न दे दिया है। अगर इसे हर दिन के हिसाब से देखें, तो डेली एवरेज रिटर्न 0.92% निकलता है। इसका मतलब है कि लगभग हर दिन यह स्टॉक 1% ऊपर चढ़ा है।

हालिया परफॉर्मेंस भी दमदार

12 अगस्त 2025 को गोल्डियम इंटरनेशनल का शेयर साढ़े 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। सिर्फ पिछले एक महीने में ही इसने 9% रिटर्न दे दिया है। इस तरह के लगातार पॉजिटिव मूवमेंट ने इसे निवेशकों के फेवरेट लिस्ट में बनाए रखा है।

मुनाफा साल दर साल बढ़ा

सिर्फ शेयर प्राइस ही नहीं, कंपनी का बिजनेस और मुनाफा भी तेजी से बढ़ा है। मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 45 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2025 में बढ़कर 129 करोड़ रुपये पहुंच गया।

घरेलू और विदेशी दोनों का भरोसा

गोल्डियम इंटरनेशनल में सिर्फ घरेलू निवेशकों ने ही नहीं, बल्कि विदेशी निवेशकों (FIIs) ने भी अच्छा-खासा पैसा लगाया है। यह दिखाता है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्टोरी पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी भरोसा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Aug 12, 2025