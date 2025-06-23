New NFO Alert: भारत के अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउसों में से एक, HDFC Mutual Fund (HDFC MF) ने एचडीएफसी इनोवेशन फंड (HDFC Innovation Fund) के लॉन्च की घोषणा की है, जो एक ओपन-एंडेड इक्विटी फंड है। इस फंड का उद्देश्य उन कंपनियों में निवेश करना है जो विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेटिव थीम और स्ट्रैटजी को अपना रही हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस फंड का न्यू फंड ऑफरिंग (NFO) 27 जून, 2025 को खुलेगा और 11 जुलाई, 2025 को बंद होगा। देश में तेज हो रही टेक इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटलाइजेशन जैसे इनोवेशन इकोसिस्टम का प्रॉफिट उठाने का प्रयास करती है।

एचडीएफसी इनोवेशन फंड का उद्देश्य निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करके देश के परिवर्तन में भाग लेने का अवसर देना है। इस फंड के फंड मैनेजर अमित सिन्हा होंगे।

एचडीएफसी इनोवेशन फंड का लक्ष्य अपने नेट एसेट का कम से कम 80% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करना है, जो तीन प्रमुख प्रकार के इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करता है: प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन और बिजनेस मॉडल इनोवेशन।

निवेशक सिर्फ 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं।

यदि अलॉटमेंट की तारीख से एक महीने के भीतर यूनिटों को रिडीम जाता है, तो 1% का एग्जिट लोड लागू होगा; इसके बाद रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड लागू नहीं होगा। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स NIFTY 500 इंडेक्स है।

लॉन्च पर बोलते हुए, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सीईओ, नवनीत मुनोत ने कहा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में, हम हर भारतीय के लिए वेल्थ क्रिएटर बनने और अपने निवेशकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने निवेश प्रस्तावों का विस्तार करना जारी रखते हैं।

फंड मैनेजर अमित सिन्हा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक रोमांचक मोड़ पर है, जिसमें प्रमुख स्तंभ इनोवेश टेक इकोसिस्टम का सपोर्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी इनोवेशन फंड निवेशकों को प्रोडक्ट, प्रोसेसे और बिजनेस मॉडल में परिवर्तनकारी रणनीतियों को अपनाने वाली कंपनियों के संपर्क में आकर भारत की इनोवेशन-आधारित ग्रोथ स्टोरी में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।