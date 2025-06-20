NFO: कुछ ही दिन बाकी! 30 जून तक बंद हो जाएंगे ICICI, Baroda BNP सहित इन 5 म्यूचुअल फंड के एनएफओ

Mutual Fund NFO: अगर आप किसी नए म्यूचुअल फंड के स्कीम में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपके पास इन 5 म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर (NFO) को सब्सक्राइब करने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। चलिए जानते हैं कब-कौन से स्कीम का एनएफओ बंद हो रहा है।

Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund

फार्मा और हेल्थकेयर क्षेत्र में निवेश करने वाली यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इसका एनएफओ 09 जून को खुला था जो सोमवार 23 जून को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 27 जून को हो सकता है।

संजय चावला बड़ौदा बीएनपी परिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹47,481 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 09 जून 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

इस फंड का बेंचमार्क BSE Healthcare Total Return Index है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 1000 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Mirae Asset CRISIL IBX Financial Services 9 12 Months Debt Index Fund

यह एक ओपन एंडेड कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है जो क्रिसिल-आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 9 से 12 महीने के डेट इंडेक्स पर नजर रखता है। इसका एनएफओ 17 जून को खुला था जो सोमवार 23 जून को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 25 जून को हो सकता है।

अमित मोदानी मिराए एसेट क्रिसिल आईबीएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 9 12 महीने डेट इंडेक्स फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹2,03,958 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 17 जून 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

इस फंड का बेंचमार्क CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index है। निवेशक न्यूनतम 99 रुपये से SIP और न्यूनतम 5000 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight Index Fund

यह एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका एनएफओ 10 जून को खुला था। इसका सब्सक्रिप्शन मंगलवार 24 जून को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 27 जून को हो सकता है।

निशित पटेल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹9,56,306 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 10 जून 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

इस फंड का बेंचमार्क Nifty Top 15 Equal Weight Total Return Index है। निवेशक न्यूनतम 1000 रुपये से SIP और न्यूनतम 1000 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Groww Nifty India Internet ETF FoF

यह एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका एनएफओ 13 जून को खुला था। इसका सब्सक्रिप्शन शुक्रवार 27 जून को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 04 जुलाई को हो सकता है।

निखिल साटम ग्रो निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ एफओएफ के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹1,612 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 13 जून 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

इस फंड का बेंचमार्क Nifty India Internet Total Return Index है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 500 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Mirae Asset Income Plus Arbitrage Active FoF

यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड्स स्कीम जो सक्रिय रूप से प्रबंधित डेट ओरिएंटेड और आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में निवेश करती है। इसका एनएफओ 16 जून को खुला था जो सोमवार 30 जून को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 04 जुलाई को हो सकता है।

महेंद्र कुमार जाजू मिराए एसेट इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹2,03,958 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 16 जून 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

इस फंड का बेंचमार्क Nifty Short Duration Debt Index (60%) + Nifty 50 Arbitrage Index (TRI) (40%) है। निवेशक न्यूनतम 99 रुपये से SIP और न्यूनतम 5000 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।