Newsम्यूचुअल फंडएचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने मई में इंडसइंड बैंक, एचएएल और इंडिगो पेंट्स से किया एग्जिट! एड किया ये नया शेयर

एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने मई में इंडसइंड बैंक, एचएएल और इंडिगो पेंट्स से किया एग्जिट! एड किया ये नया शेयर

इस फंड ने पिछले महीने मई में इंडसइंड बैंक के लगभग 25 लाख शेयर, एचएएल के 15 लाख शेयर और इंडिगो पेंट्स के 3.3 लाख शेयर बेचे।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 16, 2025 16:54 IST

Mutual Fund: एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड (Flexi Cap Fund), एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड (HDFC Flexi Cap Fund) ने मई में तीन स्टॉक- इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) और इंडिगो पेंट्स से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। 

इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में इस दौरान स्विगी (Swiggy) को एड किया है। 

इस फंड ने पिछले महीने मई में इंडसइंड बैंक के लगभग 25 लाख शेयर, एचएएल के 15 लाख शेयर और इंडिगो पेंट्स के 3.3 लाख शेयर बेचे। दूसरी ओर, इसने मई में इस म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में स्विगी के 80 लाख शेयर जोड़े हैं। 

इन शेयरों में बढ़ाई हिस्सेदारी

एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने मई में 13 शेयरों - सिप्ला, भारतीय स्टेट बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी, हैवेल्स इंडिया, पीजीसीआई, बजाज ऑटो, सफायर फूड्स इंडिया, पीरामल फार्मा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा और एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

फंड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 1.58 करोड़ शेयर खरीदे, जिससे मई में इसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 3.20 करोड़ हो गई, जो अप्रैल में 1.62 करोड़ थी। इसने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) में भी अपनी हिस्सेदारी 1.21 करोड़ शेयर बढ़ाई, जिससे मई में इसकी कुल हिस्सेदारी 2.50 करोड़ हो गई, जो अप्रैल में 1.28 करोड़ थी।

इसके अलावा, फंड ने मई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के 75 लाख शेयर और एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स के 63.98 लाख शेयर खरीदे।

इन शेयरों में घटाई हिस्सेदारी

एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने मई में 12 शेयरों- डेल्हीवरी, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बॉश, आईटीसी, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बिरलासॉफ्ट, टेक महिंद्रा, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स और इंटरग्लोब एविएशन में अपने निवेश को कम किया है।

इसी अवधि में पोर्टफोलियो से प्रेस्टीज एस्टेट्स के करीब 20.28 लाख शेयर बेचे गए, इसके बाद टेक महिंद्रा के 17.28 लाख शेयर बेचे गए। फंड ने मई में बॉश के 13,135 शेयर भी बेचे।

इन शयेरों में हिस्सेदारी स्थिर

फंड ने पिछले महीने मई में 27 शेयरों में अपना निवेश स्थिर रखा। इसमें एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, ल्यूपिन, द रामको सीमेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, एलएंडटी, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज, आईसीआईसीआई बैंक, साइएंट और भारती एयरटेल शामिल हैं।

एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन-एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक में निवेश करती है। 

इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है और इसके फंड मैनेजर रोशी जैन हैं। 1 जनवरी, 1995 को लॉन्च की गई इस स्कीम का 31 मई, 2025 तक AUM 75,784.48 करोड़ रुपये था।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
