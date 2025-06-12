Mutual Fund SIP: कभी भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) को शुरू करने से पहले लक्ष्य बनाना जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप उतनी रकम जमा नहीं कर सकेंगे जितने की आपको जरूरत है। देश में हर व्यक्ति का सपना अपना घर खरीदने का या फिर खुद का घर बनाने का होता है।

घर खरीदने का सपना सिर्फ एक ईंट और छत नहीं है, यह सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और एक स्थायी पहचान का प्रतीक है। और इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी ही जरूरी है, जितना कि इमोशनल कमिटमेंट।

अब ऐसे में अगर आपकी उम्र वर्तमान में 25 साल की है और आपकी 15 साल बाद यानी आपके 40 उम्र तक अपना घर लेना है तो आज से ही आपके कितने रुपये की एसआईपी करनी चाहिए चलिए देखते हैं।

कितने रुपये का घर?

मान लीजिए आपको 15 साल बाद ₹50 लाख, ₹75 लाख या ₹1 करोड़ का घर चाहिए। सामान्य तौर पर म्यूचुअल फंड सालाना 12% का रिटर्न देते हैं।

50 लाख रुपये का घर लेने के लिए आपको हर महीने अगले 15 साल तक लगभग 11,000 रुपये की मंथली एसआईपी करनी होगी।



75 लाख रुपये का घर लेने के लिए आपको हर महीने अगले 15 साल तक लगभग 16,500 रुपये की मंथली एसआईपी करनी होगी।



1 करोड़ रुपये का घर लेने के लिए आपको हर महीने अगले 15 साल तक लगभग 22000 रुपये की मंथली एसआईपी करनी होगी।

वहीं अगर आप अपने एसआईपीओ को 10% के एनुअल रेट से स्टेप-अप (Step-Up SIP)करते हैं तो आपको

50 लाख रुपये का घर लेने के लिए आपको हर महीने अगले 15 साल तक लगभग 6000 रुपये की मंथली एसआईपी करनी होगी।



75 लाख रुपये का घर लेने के लिए आपको हर महीने अगले 15 साल तक लगभग 9000 रुपये की मंथली एसआईपी करनी होगी।



1 करोड़ रुपये का घर लेने के लिए आपको हर महीने अगले 15 साल तक लगभग 12000 रुपये की मंथली एसआईपी करनी होगी।

यह सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग से मुमकिन है, जहां हर महीने की गई छोटी बचत लंबे समय में बड़ा निवेश बन जाती है। लेकिन सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और निरंतरता।

25 की उम्र में आपके पास सबसे बड़ी पूंजी है - वक़्त। आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना ही कम पैसा आपको लगाना होगा। अगर आप हर साल अपने SIP में 10% की बढ़ोतरी करें (जिसे Step-Up SIP कहते हैं), तो आपकी जरूरत और भी कम राशि से पूरी हो सकती है।

