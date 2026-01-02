OTT Releases this Week: आज नए साल का पहला शुक्रवार है और इस हफ्ते ऐसी कई वेब सीरीज और फिल्म रिलीज हुई है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। इस हफ्ते अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोर्टरूम ड्रामा, मिस्ट्री थ्रिलर, स्पोर्ट्स ड्रामा, रोमांस, रियलिटी और साइंस-फिक्शन जैसे कई जॉनर की फिल्में या वेब सीरीज आई हैं। चलिए जानते हैं क्या-क्या रिलीज हुआ है।

Haq (Netflix)

इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर यह कोर्टरूम ड्रामा शाह बानो केस से प्रेरित है। 1980 के दशक की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म महिलाओं के अधिकार, कानून और आस्था के टकराव को गंभीर अंदाज में दिखाती है।

Eko (Netflix)

केरल की पहाड़ियों में सेट यह मिस्ट्री थ्रिलर एक डॉग ब्रीडर के गायब होने से शुरू होती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अतीत के कई काले राज सामने आते हैं।

LBW: Love Beyond Wicket (JioHotstar)

यह एक पूर्व क्रिकेटर और अंडरडॉग खिलाड़ियों की कहानी है। कोच और टीम के बीच बदलते रिश्ते इस स्पोर्ट्स ड्रामा को भावनात्मक बनाते हैं।

Kumki 2 (Amazon Prime Video)

इंसान और हाथी के रिश्ते पर आधारित यह भावुक फिल्म लालच, बलिदान और संघर्ष की कहानी है।

Stranger Things - Season 5 Finale (Netflix)

वेकना के साथ आखिरी टकराव और अपसाइड-डाउन का रहस्य। फिनाले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है।

Run Away (Netflix)

बेटी की तलाश में एक पिता की खतरनाक यात्रा। यह ब्रिटिश मिस्ट्री ड्रामा सस्पेंस से भरपूर है।

My Korean Boyfriend (Netflix)

ब्राजील की महिलाएं अपने कोरियन पार्टनर्स से मिलने जाती हैं। कल्चर शॉक, ड्रामा और रोमांस से भरा रियलिटी शो।

The Good Doctor - Season 7 (Netflix)

डॉ. शॉन मर्फी की कहानी नए मेडिकल केसेज़ और इमोशनल चुनौतियों के साथ आगे बढ़ती है।