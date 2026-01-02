क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज आम हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर रोजमर्रा के खर्च तक, लोग कार्ड से भुगतान करना सुविधाजनक मानते हैं। लेकिन कई बार खर्च उम्मीद से ज्यादा हो जाता है और पूरा बिल एक साथ चुकाना मुश्किल लगने लगता है। ऐसे में बैंक और कार्ड कंपनियां क्रेडिट कार्ड बिल को EMI में कनवर्ट करने का ऑप्शन देती हैं। हालांकि, अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने से सिबिल स्कोर पर निगेटिव असर पड़ता है।

सिबिल स्कोर कैसे बनता है?

सिबिल स्कोर आपके क्रेडिट हिस्ट्री की एक तस्वीर होता है। इसमें सबसे अहम फैक्टर समय पर भुगतान की होती है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ऊपर कुल कितना कर्ज है और आपका क्रेडिट हिस्ट्री कितना पुराना है। इन सभी बातों के आधार पर स्कोर तय होता है।

EMI में कनवर्ट करना क्या डिफॉल्ट माना जाता है?

क्रेडिट कार्ड बिल को EMI में बदलना डिफॉल्ट नहीं माना जाता। जब तक आप यह सुविधा बैंक की अनुमति से लेते हैं और नियमों के अनुसार भुगतान करते हैं, तब तक इसे निगेटिव नहीं समझा जाता। यानी सिर्फ EMI में कनवर्जन कराने से सिबिल स्कोर अपने आप कम नहीं होता।

EMI बनने के बाद क्रेडिट प्रोफाइल पर असर

जब बिल को EMI में बदला जाता है, तो वह राशि एक तरह से लोन की तरह मानी जाती है। इससे आपके ऊपर चल रहे कर्ज की कुल रकम बढ़ जाती है। अगर पहले से कई लोन या EMI चल रही हों, तो क्रेडिट प्रोफाइल पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर स्कोर पर धीरे-धीरे दिख सकता है।

क्रेडिट लिमिट और यूटिलाइजेशन का रोल

EMI में बदली गई रकम के बराबर आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाती है। इससे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ सकता है। लंबे समय तक ज्यादा यूटिलाइजेशन बना रहना सिबिल स्कोर के लिए निगेटिव हो सकता है।

कुल मिलाकर, क्रेडिट कार्ड बिल को EMI में बदलना अपने आप में सिबिल स्कोर को खराब नहीं करता। लेकिन समय पर भुगतान, सीमित कर्ज और संतुलित क्रेडिट इस्तेमाल बेहद जरूरी है। जरूरत पड़ने पर EMI एक सहारा हो सकती है, लेकिन इसे आदत बनाना सिबिल स्कोर के लिए सही नहीं माना जाता।