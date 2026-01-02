PPF vs Lamination - बाइक पर क्या करवाना सही? या फिर कुछ नहीं करना ही अच्छा ऑप्शन, जानिए सभी सवालों के जवाब

PPF vs Lamination: नई बाइक शोरूम से बाहर निकलते ही दिल में एक ही डर होता है कि कहीं इस पर खरोंच न लग जाए। बाइक की ओरिजिनल पेंट फिनिश को बचाने के लिए आजकल बाजार में दो सबसे बड़े विकल्प मौजूद हैं: PPF (Paint Protection Film) और लैमिनेशन। लेकिन क्या आपको इनमें से कोई चुनना चाहिए, या फिर बाइक को 'Raw' रखना ही बेहतर है? चलिए जानते हैं।

1. PPF (पेंट प्रोटेक्शन फिल्म)

PPF एक थर्मोप्लास्टिक रबर जैसी परत होती है जो बाइक की बॉडी पर चढ़ाई जाती है। यह आजकल सबसे लोकप्रिय और आधुनिक विकल्प है।

खूबियां: इसमें 'सेल्फ-हीलिंग' प्रॉपर्टी होती है। यानी अगर तेज धूप में बाइक खड़ी हो, तो फिल्म पर पड़े मामूली स्क्रैच अपने आप भर जाते हैं। यह काफी मोटा होता है, इसलिए कंकड़-पत्थर या चाबी से लगने वाले निशानों से जबरदस्त सुरक्षा देता है।

कमियां: इसकी सबसे बड़ी बाधा इसकी कीमत है। एक अच्छी क्वालिटी के PPF के लिए आपको ₹5,000 से लेकर ₹15,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं।

2. लैमिनेशन

लैमिनेशन ठीक वैसा ही है जैसा हम अपने जरूरी दस्तावेजों पर करवाते हैं। यह एक पतली प्लास्टिक की पारदर्शी परत होती है जिसे हीट गन की मदद से बाइक पर चिपकाया जाता है।

खूबियां: यह बहुत सस्ता ऑप्शन है। मात्र ₹500 से ₹1,500 में पूरी बाइक सुरक्षित हो जाती है। यह पेंट को सीधी धूप और धूल-मिट्टी से बचाने में सक्षम है।

कमियां: समय के साथ यह पीला पड़ने लगता है और अपनी चमक खो देता है। सबसे बड़ा रिस्क इसे निकालते समय होता है; अगर फिल्म की क्वालिटी खराब हुई या उसे गलत तरीके से निकाला गया, तो यह बाइक का असली पेंट भी उखाड़ सकता है।

क्या कुछ भी न लगवाना सही है?

कुछ राइडर्स का मानना है कि बाइक को 'Raw' या ओरिजिनल रखना ही बेस्ट है। अगर आप हर थोड़े समय पर बाइक की वैक्सिंग और पॉलिशिंग खुद कर सकते हैं, तो शायद आपको किसी बाहरी परत की जरूरत न पड़े। लेकिन भारतीय सड़कों और भीड़भाड़ वाले पार्किंग एरिया की स्थिति को देखते हुए, बिना सुरक्षा के बाइक का पेंट 1-2 साल में अपनी चमक खोने लगता है और छोटे-छोटे निशान पूरी लुक को खराब कर देते हैं।