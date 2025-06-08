scorecardresearch
1 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डूबाया सबसे ज्यादा पैसा, -9.75% का दिया निगेटिव रिटर्न

1 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डूबाया सबसे ज्यादा पैसा, -9.75% का दिया निगेटिव रिटर्न

आज हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 1 साल में -9.75% का निगेटिव रिटर्न दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 8, 2025 13:00 IST

Mutual Fund: म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो वहीं कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा डालते हैं। आज हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 1 साल में -9.75% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 

इस स्कीम को यूटीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund है। 

UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund: रिटर्न

इस फंड ने एक साल में -9.75% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने 1 साल पहले इस स्कीम में 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उसके पास अब 9,023 रुपये बचे होंगे।

वहीं पिछले 3 साल में शेयर म्यूचुअल फंड स्कीम ने 20.37 का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से निवेश के 10,000 रुपये 17,449 रुपये हो गए होते और इस फंड से शुरुआत से अब तक निवेशित रहने पर 19.84 प्रतिशत के रिटर्न के हिसाब  से 21,492 रुपये हो गया होता।

UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund के बारे में

इस फंड की शुरुआत 10 मार्च 2021 को हुई थी। इस वक्त तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 8058.64 करोड़ रुपये है। यह एक कम लागत वाला स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को ट्रैक करता है। 

श्रवण कुमार गोयल और आयुष जैन इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। 

UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund: टॉप 5 स्टॉक्स

फंड के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स भारती एयरटेल (6.18%), महिंद्रा एंड महिंद्रा (5.32%), डिविस लैबोरेटरीज (5.3%), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (5.29%) और बीएसई लिमिटेड (5.05%) है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 8, 2025