कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं? यूनिफ़ी लिक्विड फंड में लगा सकते हैं पैसा - आज से खुला एनएफओ
NFO Alert: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन रिस्क भी ज्यादा नहीं लेना चाहते तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की हो सकती है।
दरअसल Unifi Mutual Fund के यूनिफ़ी लिक्विड फंड (Unifi Liquid Fund) के न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन आज खुल गया है जहां निवेशकों को मोडरेट रिस्क के साथ उचित रिटर्न मिलेगा। इस एनएफओ को निवेशक आज यानी 04 जून से लेकर 6 जून तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।
Unifi Liquid Fund
यूनिफ़ी लिक्विड फंड, एक ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम है जो कम इंटरेस्ट रेट जोखिम और मोडरेट क्रेडिट रिस्क के साथ आता है। यह फंड उच्च स्तर की लिक्विडिटी और उचित रिटर्न प्रदान करने के उद्देश्य से 91 दिनों तक की मैच्योरिटी अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है।
इस फंड का लेटेस्ट NAV 1000 रुपये है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 11 जून को हो सकता है। सरवनन वी एन यूनिफी लिक्विड फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड का बेंचमार्क Nifty Liquid Index A-I (TRI) है।
Unifi Liquid Fund : न्यूनतम निवेश
निवेशकों को न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश करना होगा। इसमें SIP का सपोर्ट नहीं है।
ये स्कीम कहां निवेश करेगी आपका पैसा?
यह स्कीम निवेशकों का पैसा
- डेट इंस्ट्रूमेंट/सिक्योरिटिज
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सृजित और जारी की गई सिक्योरिटिज और/या आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो/रिवर्स रेपो (जिसमें कूपन युक्त बांड, जीरो कूपन बांड और ट्रेजरी बिल शामिल हैं, पर इन्हीं तक सीमित नहीं हैं)।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत सिक्योरिटिज (जिसमें कूपन युक्त बांड, जीरो कूपन बांड और ट्रेजरी बिल शामिल हैं, पर इन्हीं तक सीमित नहीं हैं)।
- घरेलू सरकारी एजेंसियों और वैधानिक निकायों द्वारा जारी डेट सिक्योरिटीज, जिन पर केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी हो भी सकती है और नहीं भी।
- पास थ्रू/पे थ्रू या अन्य भागीदारी प्रमाणपत्र
- जीरो कूपन बांड, डीप डिस्काउंट बांड, फ्लोटिंग रेट बांड/नोट्स
- सेबी/आरबीआई द्वारा अनुमत मुद्रा बाजार उपकरणों में करेगी।