NFO Alert: एक साथ चार नई स्कीम का खुला सब्सक्रिप्शन! निप्पॉन, टाटा और डीएसपी म्यूचुअल फंड की हैं ये स्कीम
इन चार स्कीम में से तीन स्कीम इंडेक्स फंड है और एक एफओएफ फंड है। चलिए इन चारों नए स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं और यह भी देखते है कि आपके कितने रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं।
NFO Alert: सोमवार 2 जून को म्यूचुअल फंड निवेशकों के निवेश का बड़ा मौका लेकर आया है। दरअसल आज एक साथ चार नए म्यूचुअल फंड स्कीम के न्यू फंड ऑफर (NFO) सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुए हैं। दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनियां जैसे - निप्पॉन इंडिया, टाटा और डीएसपी म्यूचुअल फंड ने ये स्कीम लॉन्च किया है।
इन चार स्कीम में से तीन स्कीम इंडेक्स फंड है और एक एफओएफ फंड है। चलिए इन चारों नए स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं और यह भी देखते है कि आपके कितने रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं।
Nippon India Income Plus Arbitrage Active FoF
इस स्कीम का एनएफओ आज से खुल गया है जो 11 जून को बंद होगा। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 17 जून को हो सकता है।
निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च की गई निप्पॉन इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ, एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है। फंड के पास वर्तमान में ₹5,96,505 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 02 जून 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।
निवेशक न्यूनतम 100 रुपये से SIP और 500 रुपये से Lumpsum निवेश शुरू कर सकते हैं।
Tata Nifty Midcap 150 Index Fund
इस स्कीम का एनएफओ आज से खुल गया है जो 16 जून को बंद होगा। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 19 जून को हो सकता है।
टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च की गई यह एक ओपन एंडेड फंड है जो निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करता है। कपिल मेनन टाटा निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹1,76,558 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 02 जून 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।
निवेशक न्यूनतम 100 रुपये से SIP और 5000 रुपये से Lumpsum निवेश शुरू कर सकते हैं।
DSP Nifty Healthcare Index Fund
इस स्कीम का एनएफओ आज से खुल गया है जो 16 जून को बंद होगा। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 20 जून को हो सकता है।
अनिल घेलानी डीएसपी निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹1,90,371 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 02 जून 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।
निवेशक न्यूनतम 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से Lumpsum निवेश शुरू कर सकते हैं।
DSP Nifty IT Index Fund
इस स्कीम का एनएफओ आज से खुल गया है जो 16 जून को बंद होगा। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 20 जून को हो सकता है।
अनिल घेलानी ही डीएसपी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड के भी वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹1,90,371 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 02 जून 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।
निवेशक न्यूनतम 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से Lumpsum निवेश शुरू कर सकते हैं।