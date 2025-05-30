scorecardresearch
आदित्य बिड़ला का यह फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जो निफ्टी स्मॉलकैप 50 टीआर इंडेक्स पर नजर रखती है। जानिए कितना है इसका रिटर्न।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 30, 2025 14:55 IST

Mutual Fund: ज्यादातर निवेशक म्यूचुअल फंड को कम से कम तीन साल के लिए रखते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले यह जरूर देखते हैं कि फंड ने 3 साल में कैसे प्रदर्शन किया है। आज हम जिस स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे आदित्य बिड़ला सन लाइफ (ABSL) म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। 

जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ABSL Nifty Smallcap 50 Index Fund. आदित्य बिड़ला सन लाइफ निफ्टी स्मॉलकैप 50 इंडेक्स फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जो निफ्टी स्मॉलकैप 50 टीआर इंडेक्स पर नजर रखती है।

इस स्कीम का मकसद निफ्टी स्मॉलकैप 50 इंडेक्स के कुल रिटर्न के अनुरूप रिटर्न प्रदान करना है। इस स्कीम की शुरुआत 01 अप्रैल 2021 को हुई थी। 30 अप्रैल 2025 तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 212.27 करोड़ रुपये था और 29 मई तक इस फंड का NAV 20.36 रुपये है। 

ABSL Nifty Smallcap 50 Index Fund Return

इस फंड ने निवेशकों को 3 साल में 27.52% का शानदार रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। 

वहीं अगर 1 साल की बात करें तो इसने 8.99% का रिटर्न और शुरुआत से अब तक 18.64% का रिटर्न दिया है। 

किन निवेशकों के लिए है ये फंड?

यदि आप लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, यदि आप स्मॉल-कैप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, यदि आप स्मॉल-कैप स्टॉक में निवेश करने के लिए कम लागत वाले, पैसिव इंवेस्टमेंट सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं या फिर यदि आप निफ्टी स्मॉलकैप 50 इंडेक्स के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए है।

न्यूनतम निवेश

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये की SIP और 100 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
