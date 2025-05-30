Mutual Fund: ज्यादातर निवेशक म्यूचुअल फंड को कम से कम तीन साल के लिए रखते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले यह जरूर देखते हैं कि फंड ने 3 साल में कैसे प्रदर्शन किया है। आज हम जिस स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे आदित्य बिड़ला सन लाइफ (ABSL) म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ABSL Nifty Smallcap 50 Index Fund. आदित्य बिड़ला सन लाइफ निफ्टी स्मॉलकैप 50 इंडेक्स फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जो निफ्टी स्मॉलकैप 50 टीआर इंडेक्स पर नजर रखती है।

इस स्कीम का मकसद निफ्टी स्मॉलकैप 50 इंडेक्स के कुल रिटर्न के अनुरूप रिटर्न प्रदान करना है। इस स्कीम की शुरुआत 01 अप्रैल 2021 को हुई थी। 30 अप्रैल 2025 तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 212.27 करोड़ रुपये था और 29 मई तक इस फंड का NAV 20.36 रुपये है।

ABSL Nifty Smallcap 50 Index Fund Return

इस फंड ने निवेशकों को 3 साल में 27.52% का शानदार रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है।

वहीं अगर 1 साल की बात करें तो इसने 8.99% का रिटर्न और शुरुआत से अब तक 18.64% का रिटर्न दिया है।

किन निवेशकों के लिए है ये फंड?

यदि आप लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, यदि आप स्मॉल-कैप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, यदि आप स्मॉल-कैप स्टॉक में निवेश करने के लिए कम लागत वाले, पैसिव इंवेस्टमेंट सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं या फिर यदि आप निफ्टी स्मॉलकैप 50 इंडेक्स के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए है।

न्यूनतम निवेश

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये की SIP और 100 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।