Mutual Fund: आज हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड में स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक साल में निवेशकों का पैसा डूबाया है। जिस स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (quant Infrastructure Fund).

इस स्कीम के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने निवेशकों को एक साल में -11.08% प्रतिशत का रिटर्न दिया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

संजीव शर्मा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹91,728 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 27 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹40.42 है।

क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: रिटर्न

इस फंड ने एक साल में -11.08% का रिटर्न दिया है। ऐसे में अगर किसी निवेशक ने एक साल से इस फंड में 5000 रुपये की मंथली SIP की होगी तो उसकी निवेशित राशि 60,000 रुपये होगी लेकिन उसका कॉर्पस सिर्फ 51,181 रुपये का बचा होगा।

हालांकि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इस शेयर ने पिछले 3 साल में 24.57% का रिटर्न और पिछले 5 साल में 43.74% का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने पिछले 3 साल से 5000 रुपये की मंथली एसआईपी की होती तो उसका कॉर्पस अभी 2,21,250 रुपये का होता जिसमें निवेशित राशि 1,80,000 रुपये की होती और पिछले 5 साल से एसआईपी करने पर यह कॉर्पस 5,85,552 रुपये का होता जहां निवेशित राशि 3,00,000 रुपये होता।

क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: कौन से सेक्टर में कितना एलोकेशन?

Construction - 36.7%



Energy - 36.0%



Metals & Mining - 8.0%



Automobile - 7.1%



Insurance - 6.4%



Others - 5.8%

क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स