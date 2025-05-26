NFO ALert: 30 मई तक बंद हो जाएंगे एसबीआई सहित इन म्यूचुअल फंड्स के एनएफओ - ₹500 से कर सकेंगे एसआईपी

scorecardresearch
चलिए जानते हैं कौन-कौन से फंड का एनएफओ कब बंद हो रहा है और इन नए म्यूचुअल फंड स्कीम की क्या डिटेल है?

Delhi,UPDATED: May 26, 2025 13:46 IST

NFO ALert: आज से नए कारोबारी हफ्ते (26-30 मई) की शुरुआत हो चुकी है और शुक्रवार 30 मई तक एसबीआई म्यूचुअल फंड की नई स्कीम सहित दो और न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन बंद हो रहा है। 

चलिए जानते हैं कौन-कौन से फंड का एनएफओ कब बंद हो रहा है और इन नए म्यूचुअल फंड स्कीम की क्या डिटेल है?

Baroda BNP Paribas Multi Asset Active FoF

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन आज यानी सोमवार 26 मई को बंद हो रहा है। इस फंड का एनएफओ 15 मई को खुला है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 30 मई को हो सकता है। 

यह एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो मुख्य रूप से बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड की डेट, इक्विटी और गोल्ड ओरिएंटेड स्कीम में निवेश करती है। प्रशांत आर पिंपल बड़ौदा बीएनपी परिबास मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹47,481 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 15 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 1000 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund 

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन गुरुवार 29 मई को बंद हो रहा है। इस फंड का एनएफओ 16 मई को खुला है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 04 जून को हो सकता है। 

एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। वायरल छाड़वा एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹10,63,207 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 16 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 5000 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Unifi Flexi Cap Fund

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन शुक्रवार 30 मई को बंद हो रहा है। इस फंड का एनएफओ 19 मई को खुला है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 05 जून को हो सकता है। 

यूनिफी फ्लेक्सी कैप फंड, यूनिफी म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। सरवनन वी एन यूनिफी फ्लेक्सी कैप फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। 19 मई 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये से SIP और न्यूनतम 5000 रुपये से Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
