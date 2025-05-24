Best Flexi Cap Fund: अगर आप भी कोई एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड (Flexi Cap Mutual Fund) ढूंढ रहे हैं जो बाजार में अस्थिरता के बीच आपके पैसों को अच्छे से मैनेज करे तो यह खबर आपके लिए है।

आज हम आपके लिए एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढ कर लाए हैं जिसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund) ने लॉन्च किया है और इस फंड ने सिर्फ 1 साल में निवेशकों को करीब 17% का रिटर्न दिया है।

जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है HDFC Focused 30 Fund. इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने एक साल में 16.86% यानी करीब 17% का रिटर्न दिया है। वहीं इस स्कीम के रेगुलर प्लान ने एक साल के दौरान 15.59% का रिटर्न दिया है।

HDFC Focused 30 Fund

एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड के डायरेक्ट प्लान का लेटेस्ट NAV 23 मई तक 256.27 रुपये है। 30 अप्रैल तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 18,559.82 करोड़ रुपये था। इस फंड की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को हुई थी।

एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड, एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कैटेगरी (यानी मल्टी-कैप) में अधिकतम 30 स्टॉक में निवेश करती है। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 500 Total Returns Index है। इस फंड में आप न्यूनतम 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं।

HDFC Focused 30 Fund: रिटर्न

एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड के डायरेक्ट प्लान ने निवेशकों को 1 साल में 16.86% का रिटर्न, पिछले 3 साल में 25.12% का रिटर्न, पिछले 5 साल में 31.28% का रिटर्न, पिछले 10 साल में 15.69% का रिटर्न और अपने शुरुआत से अब तक 15.97% का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने 1 साल पहले 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो आज उसके पास 11,685.50 रुपये होते। वहीं तीन साल पहले निवेश करने पर यह कॉर्पस 19,612.42 रुपये का होता, पांच साल में यह 39,023.21 रुपये, 10 साल में यह 42,984.92 रुपये और शुरुआत से अब तक निवेशित रहने पर 62,162.92 रुपये का कॉर्पस होता।

HDFC Focused 30 Fund: टॉप 5 पोर्टफोलियो स्टॉक्स

30 अप्रैल 2025 तक के डेटा के मुताबिक