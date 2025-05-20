6 महीने में 64% का बंपर रिटर्न - एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में सिर्फ ₹100 से कर सकते हैं निवेश
इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने निवेशकों को मात्र 6 महीने में 64.09% का बंपर रिटर्न दिया है। यह म्यूचुअल फंड स्कीम HDFC Mutual Fund द्वारा लॉन्च किया गया है।
Best Sectoral Fund: अगर आप कोई अच्छा रिटर्न वाला सेक्टोरल म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने निवेशकों को मात्र 6 महीने में 64.09% का बंपर रिटर्न दिया है। यह म्यूचुअल फंड स्कीम HDFC Mutual Fund द्वारा लॉन्च किया गया है।
जिस स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है HDFC Pharma and Healthcare Fund. फार्मा और हेल्थकेयर कंपनियों में निवेश करने वाली एक यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है।
इस फंड का मौजूदा NAV 19 मई तक 16.54 रुपये है और 30 अप्रैल तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,666.36 करोड़ रुपये था।
इस फंड की शुरुआत 04 October 2023 को हुई थी और इसका बेंचमार्क BSE Healthcare Index है। इस फंड में निवेशक सिर्फ 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं।
HDFC Pharma and Healthcare Fund Return
अगर रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने निवेशकों को सिर्फ 6 महीने में 64.09% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 साल में इस फंड ने 29.30% का रिटर्न दिया है और अपने शुरुआत से अब तक स्टॉक इस फंड ने 36.61% का रिटर्न दिया है।
अगर इस फंड में किसी निवेशक ने 6 महीने पहले 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उसके पास अभी 13,213.33 रुपये होता। 1 साल पहले अगर किसी ने 10 हजार लगाए होते तो उसके पास 12,929.86 रुपये होते। वहीं शुरुआत से अब तक निवेशित रहने पर उस निवेशक के पास 16,333 रुपये का कॉर्पस होता।
HDFC Pharma and Healthcare Fund: पोर्टफोलियो में ये है टॉप 10 स्टॉक्स
30 अप्रैल 2025 तक के डेटा के मुताबिक
- Sun Pharmaceutical Industries Ltd - 12.26%
- Divis Laboratories Ltd - 9.58%
- Cipla Ltd - 7.58%
- Lupin Ltd - 5.59%
- Max Healthcare Institute Limited - 4.82%
- Krishna Institute Of Medical Sciences Limited - 3.88%
- Torrent Pharmaceuticals Ltd - 3.66%
- Aster DM Healthcare Limited - 3.62%
- Aurobindo Pharma Ltd - 3.51%
- Glenmark Pharmaceuticals Ltd - 3.5%