Best Index Mutual Fund: कोटक के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने मचाया तहलका! 1 साल में दिया 23% से ज्यादा रिटर्न

Top Performing Index Fund: निवेशकों को आमतौर पर म्यूचुअल फंड से सालाना 12% के औसत रिटर्न की उम्मीद रहती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों को 1 साल में 23% से ज्यादा रिटर्न दिया है।

इस म्यूचुअल फंड को कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है जिसका नाम है Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund. यह एक इंडेक्स फंड है। 16 मई तक इस फंड का मौजूदा NAV 14.91 रुपये है।

इस फंड का अलॉटमेंट 14 अगस्त 2023 को हुआ था और 30 अप्रैल 2024 तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 44 करोड़ रुपये है।

इस स्कीम का निवेश उद्देश्य निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक इंडेक्स की स्ट्रक्टर को दोहराना और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक इंडेक्स के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न उत्पन्न करना है।

Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund Return

इस फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने निवेशकों को 1 साल में 23.22% का तगड़ा रिटर्न दिया है और सिर्फ 6 महीने में 14.85% प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं फंड ने अपने शुरुआत से अब तक 25.56% का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने इस फंड में 1 साल पहले 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उसके पास अभी 12,321.55 रुपये होता। वहीं 6 महीने पहले अगर किसी निवेशक ने 11,484.68 रुपये होते।

वहीं अगर किसी ने इस फंड की शुरुआत से ही निवेश किया होता तो उसके पास अभी 14,914 रुपये होता।

Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund : टॉप 8 होल्डिंग स्टॉक्स

Bajaj Finance Ltd - 15.96%



Bajaj Finserv Ltd - 7.5%



BSE LTD - 6.1%



SHRIRAM FINANCE LTD - 6.05%



JIO FINANCIAL SERVICES LTD - 6.03%



HDFC Life Insurance Company Ltd - 5.63%



SBI Life Insurance Company Ltd - 5.59%



Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd - 4.44%

Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund : टॉप 5 सेक्टर अलोकेशन