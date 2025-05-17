23 मई तक बंद हो जाएंगे Tata, ICICI सहित इन चार म्यूचुअल फंड्स के एनएफओ - पूरी लिस्ट यहां

Latest NFO Alert: अगर आप म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश करना पसंद करते हैं तो आपके लिए यह खबर बड़े काम की हो सकती है। दरअसल अगले कारोबरी हफ्ते (19-23 मई) में कुल 4 म्यूचुअल फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन बंद हो रहा है।

इनमें टाटा म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के भी स्कीम शामिल हैं। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं।

Tata Income Plus Arbitrage Active FoF

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 05 मई को खुला था जो सोमवार 19 मई को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 22 मई 2025 को हो सकता है।

शैलेश जैन टाटा इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹1,76,558 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 05 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम SIP 500 और न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का कर सकते हैं।

ICICI Prudential Quality Fund

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 06 मई को खुला था जो मंगलवार 20 मई को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 23 मई 2025 को हो सकता है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इहाब दलवई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

इस फंड के पास वर्तमान में ₹9,29,537 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 06 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम SIP 100 और न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का कर सकते हैं।

Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active FOF

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 09 मई को खुला था जो बुधवार 21 मई को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 23 मई 2025 को हो सकता है।

प्रशांत आर पिंपल बड़ौदा बीएनपी पारिबा इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹47,481 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 09 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम SIP 500 और न्यूनतम Lumpsum निवेश 500 रुपये का कर सकते हैं।

Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund

इस फंड के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 09 मई को खुला था जो शुक्रवार 23 मई को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 23 मई 2025 को हो सकता है।

केनरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसे केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया है। कुणाल जैन केनरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹97,704 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 09 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम SIP 1000 और न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का कर सकते हैं।

