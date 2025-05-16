इन 7 म्यूचुअल फंड्स ने इन 20 स्मॉल कैप शेयरों से घटाई हिस्सेदारी
आज हम इस आर्टिकल में आपको उन 7 बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउसेज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बीते महीने अप्रैल 2025 में 20 स्मॉल कैप कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी घटाई है।
म्यूचुअल फंड्स हाउस निवेशकों के निवेश को बढ़ाने के लिए हर महीने कुछ स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट लेते हैं या फिर अपने हिस्सेदारी को घटाते या बढ़ाते हैं ताकी बाजार की स्थिति के हिसाब से निवेशकों का पैसा बढ़ सके।
Nuvama Institutional Equities ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
SBI Mutual Fund
अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने करूर वैश्य बैंक, ब्लू स्टार और गो डिजिट जनरल से अपनी हिस्सेदारी कम की है।
HDFC Mutual Fund
अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने सफारी इंडस्ट्रीज, बिरलासॉफ्ट और इंडिगो पेंट्स से अपनी हिस्सेदारी कम की है।
Kotak Mutual Fund
अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने एम्बर एंटरप्राइजेज, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, और बारबेक्यू-नेशन से अपनी हिस्सेदारी कम की है।
Nippon India Mutual Fund
अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने ईआईएच, जीई पावर और चोला फाइनेंशियल से अपनी हिस्सेदारी कम की है।
Axis Mutual Fund
अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने ब्लू स्टार, जे बी केम एंड फार्म, और केनेस टेक से अपनी हिस्सेदारी कम की है।
ICICI Prudential Mutual Fund
अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने ज़ैगल प्रीपेड, एस्ट्राज़ेनेका फॉर्मा, और नवीन फ्लोरीन से अपनी हिस्सेदारी कम की है।
Quant Mutual Fund
अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने बीएलएस इंटरनेशनल, हुडको और आदित्य बिड़ला फैशन से अपनी हिस्सेदारी कम की है।