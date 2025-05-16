scorecardresearch
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 16, 2025 15:23 IST

Mutual Fund: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बीते महीने अप्रैल 2025 में ऐसे 7 म्यूचुअल फंड हाउस हैं जिन्होंने 20 स्मॉल कैप कंपनियों से हिस्सेदारी कम की है।

म्यूचुअल फंड्स हाउस निवेशकों के निवेश को बढ़ाने के लिए हर महीने कुछ स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट लेते हैं या फिर अपने हिस्सेदारी को घटाते या बढ़ाते हैं ताकी बाजार की स्थिति के हिसाब से निवेशकों का पैसा बढ़ सके। 

आज हम इस आर्टिकल में आपको उन 7 बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउसेज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बीते महीने अप्रैल 2025 में 20 स्मॉल कैप कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी घटाई है। Nuvama Institutional Equities ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

SBI Mutual Fund

अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने करूर वैश्य बैंक, ब्लू स्टार और गो डिजिट जनरल से अपनी हिस्सेदारी कम की है। 

HDFC Mutual Fund

अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने सफारी इंडस्ट्रीज, बिरलासॉफ्ट और इंडिगो पेंट्स से अपनी हिस्सेदारी कम की है। 

Kotak Mutual Fund

अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने एम्बर एंटरप्राइजेज, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, और बारबेक्यू-नेशन से अपनी हिस्सेदारी कम की है। 

Nippon India Mutual Fund

अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने ईआईएच, जीई पावर और चोला फाइनेंशियल से अपनी हिस्सेदारी कम की है। 

Axis Mutual Fund

अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने ब्लू स्टार, जे बी केम एंड फार्म, और केनेस टेक से अपनी हिस्सेदारी कम की है। 

ICICI Prudential Mutual Fund

अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने ज़ैगल प्रीपेड, एस्ट्राज़ेनेका फॉर्मा, और नवीन फ्लोरीन से अपनी हिस्सेदारी कम की है। 

Quant Mutual Fund

अप्रैल 2025 में इस म्यूचुअल फंड ने बीएलएस इंटरनेशनल, हुडको और आदित्य बिड़ला फैशन से अपनी हिस्सेदारी कम की है। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 16, 2025