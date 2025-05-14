scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडफंड हो तो ऐसा! 1 साल में 30% का बंपर रिटर्न - इस म्यूचुअल फंड ने तो कमाल ही कर दिया

फंड हो तो ऐसा! 1 साल में 30% का बंपर रिटर्न - इस म्यूचुअल फंड ने तो कमाल ही कर दिया

जी हां इस फंड ने निवेशकों को करीब 30% का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। चेक करें कहीं आपने भी पैसा तो नहीं लगाया।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 14, 2025 15:06 IST

Best Mutual Fund: पिछले 1 साल में शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है। इस दौरान ज्यादातर म्यूचुअल फंड ने या तो निगेटिव रिटर्न दिया है या फिर सामान्य रूप से कम रिटर्न दिया है। हालांकि आज हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहे हैं उसने निवेशकों को पिछले 1 साल में करीब 30% का रिटर्न दिया है। 

जी हां इस फंड ने निवेशकों को करीब 30% का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Quantum Gold Savings Fund.

Quantum Gold Savings Fund Details

क्वांटम गोल्ड सेविंग्स फंड (QGSF) क्वांटम गोल्ड फंड की यूनिट में निवेश करता है - एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो बदले में फिजिकल सोने में निवेश करता है। 

इस प्रकार निवेशकों को एसआईपी मोड का उपयोग करके और बिना डीमैट खाते के गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने में मौका मिलता है। 

इस फंड की शुरुआत 19 मई 2011 को हुई थी। 30 अप्रैल 2025 तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 192.17 करोड़ रुपये था। 13 मई तक इस फंड का NAV 36.47 रुपये था। 

Quantum Gold Savings Fund Returns

30 अप्रैल 2025 तक के डेटा और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक 
इस फंड ने पिछले 1 साल में 29.78% यानी करीब 30% का रिटर्न दिया है। 

पिछली 3 साल के दौरान इस फंड ने 20.81%, पिछले 5 साल में 13.45%, पिछले 7 साल में 15.96%, पिछले 10 साल में 12.12% और अपने शुरुआत से अब तक 9.71% का रिटर्न दिया है। 

अगर किसी निवेशक ने पिछले 1 साल में 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो 1 साल के दौरान वो निवेश 12,978 रुपये का हो गया होता। 

वहीं पिछले 3 साल के दौरान निवेश 17,650 रुपये, पिछले 5 साल में 18,801 रुपये, पिछले 7 साल में 28,216 रुपये पिछले 10 साल में 31,417 रुपये और शुरुआत से अब तक निवेशत रहने पर 36,467 रुपये हो गया होता। 

SIP पर कितने रुपये का फंड बन जाता?

अगर एक साल पहले किसे निवेशक ने हर साल 5000 रुपये का एसआईपी किया होता तो उसके पास अभी 80241 रुपये का कॉर्पस होता। इस दौरान निवेशक की निवेशित राशि 65000 रुपये होती। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 14, 2025