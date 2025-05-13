Top Performing Mutual Fund: म्यूचुअल फंड निवेशक हमेशा उन स्कीम की तलाश करते हैं जो भरोमंद हो और लॉन्ग टर्म में तगड़ा रिटर्न दे सके। आज हम आपको एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताएंगे जिसे देश के सबसे म्यूचुअल फंड हाउस SBI Mutual Fund ने लॉन्च किया है।

एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए गए इस स्कीम ने निवेशकों को सिर्फ 3 साल में 33% का रिटर्न दिया है। जिस स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है SBI PSU Fund.

SBI PSU Fund Details

एसबीआई पीएसयू फंड का उद्देश्य घरेलू पीएसयू (और उनकी सहायक कंपनियों) के इक्विटी स्टॉक, पीएसयू और अन्य द्वारा जारी डेट और मनी मार्केट उपकरणों में निवेश के एक्टिव मैनेजमेंट के माध्यम से निवेशकों को एक ओपन-एंडेड स्कीम की तरलता के साथ-साथ पूंजी में लॉन्गटर्म ग्रोथ के अवसर प्रदान करना है।

इस फंड का अलॉटमेंट 07 जुलाई 2010 को हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क BSE PSU TRI है और इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर रोहित शिम्पी हैं।

SBI PSU Fund Return

इस फंड के DIRECT PLAN ने पिछले तीन साल में निवेशकों को 32.9% यानी 33% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 साल में इस फंड में निगेटिव रिटर्न -0.78% का दिया है। हालांकि पिछले 5 साल के दौरान इस फंड ने 32.11% और अपने शुरुआत से अब तक 11.99% का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने तीन साल पहले 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो आज उसके पास 23512 रुपये होता। वहीं पिछले 1 साल के दौरान 10,000 रुपये घटकर 9922 रुपये हो गया होता लेकिन पिछले 5 साल में देखें तो यह 40278 रुपये होता। वहीं शुरुआत से अब तक 10,000 रुपये 40419 रुपये होता।

SBI PSU Fund : टॉप 5 होल्डिंग

30 अप्रैल 2025 तक के डेटा के मुताबिक