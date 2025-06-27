60 रुपये वाले पेनी शेयर आया फोकस में, कंपनी लेने वाली है बड़ा फैसला; निवेशकों को दिया मल्टीबैगर रिटर्न

शेयर बाजार में कभी-कभी छोटे स्टॉक्स बड़ी कहानी लिखते हैं। ऐसा ही कुछ टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ हो रहा है। यह एक स्मॉलकैप कंपनी है, जिसने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। अब इस स्टॉक में फिर से तेजी देखी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होने की योजना है।

NSE पर लिस्टिंग की तैयारी में कंपनी

कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अब NSE के मेन बोर्ड पर डायरेक्ट लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। इस संबंध में चर्चा करने के लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग 2 जुलाई 2025 को रखी गई है। इसमें लिस्टिंग के प्रपोजल पर विचार किया जाएगा।

चार दिन से लगातार शेयर में उछाल

लिस्टिंग की खबर के बाद शेयर में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को यह स्टॉक 1.33% की बढ़त के साथ 58.45 रुपये तक पहुंच गया। दोपहर बाद हालांकि इसमें थोड़ी गिरावट आई और यह 56.88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। सत्र के अंत में स्टॉक 1.65 फीसदी गिरकर ₹56.73 प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

डेजिग्नेटेड पर्सन के लिए ट्रेडिंग पर रोक

कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया है कि NSE लिस्टिंग की प्रक्रिया से पहले कुछ लोगों के लिए शेयरों की ट्रेडिंग पर रोक लगाई गई है। यह रोक 26 जून से शुरू होकर 2 जुलाई की बोर्ड मीटिंग या 30 जून के रिजल्ट के 48 घंटे बाद तक लागू रहेगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक में खास हलचल नहीं दिखी। लेकिन तीन महीने में इसने करीब 15% की बढ़त दी है। हालांकि, साल 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें 18% तक की गिरावट देखी गई है। वहीं लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स को यह स्टॉक मालामाल कर चुका है। पिछले एक साल में इसने करीब 49% की ग्रोथ दी है। पांच साल में शेयर ने करीब 1400% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।